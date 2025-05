Memority lève 13 M€ auprès de Tikehau Capital pour devenir un acteur européen clé de la gestion des accès et des identités numériques

mai 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Memority a annoncé avoir réalisé avec succès une première levée de fonds en Série A de 13 millions d’euros afin d’accélérer son expansion en Europe dans le domaine de la Gestion des accès et des identités numériques (IAM).Cet investissement a été mené par Tikehau Capital , groupe de gestion d’actifs alternatifs, via Brienne, sa stratégie de private equity dédiée à la cybersécurité.

Memority est née de la volonté claire de réinventer la gestion des accès et des identités numériques à l’ère du cloud. Forte de l’expérience de ses 4 fondateurs dans l’IAM, Memority propose une plateforme IDaaS (Identity-as-a-Service) européenne riche fonctionnellement, performante, sécurisée et agile.

L’identité numérique est un enjeu stratégique majeur pour toutes les organisations en matière d’indépendance technologique, d’agilité et de cybersécurité. Dans ce contexte, Memority conçoit, développe et commercialise son Identity Factory, plateforme SaaS unifiée, couvrant l’ensemble des besoins en gestion des accès et des identités, pour tous les types d’utilisateurs (collaborateurs, partenaires, clients et objets connectés).

L’approche 360° de l’Identity Factory Memority, alliant identités et accès, permet de concilier cybersécurité, expérience utilisateur et performance métier.

Les bénéfices pour les clients de Memority sont majeurs : la réduction des délais de mise en œuvre des projets IAM, la réduction des coûts de possession, une visibilité étendue sur les identités et les accès, et l’accélération des transformations métiers.

Le financement de cette Série A servira à intensifier et accélérer le déploiement de la feuille de route technologique de la plateforme Memority, et à renforcer son équipe commerciale et son expansion géographique en Europe.

Gilles Castéran, CEO de Memority, déclare : « Dans un contexte d’accélération de la digitalisation, d’autonomie technologiques et de recherche de performances opérationnelles, nous bâtissons un champion européen en réinventant la gestion des accès et des identités au service des entreprises et des organisations européennes. Après une année 2024 en forte croissance durant laquelle les grandes entreprises, comme des entreprises de taille intermédiaire, nous ont fait confiance, l’investissement de Tikehau Capital nous permet d’accélérer notre développement international. »

À propos de Memority

Memority, entreprise française, propose une plateforme SaaS de gestion des identités et des accès (IDaaS). Elle permet de fluidifier les parcours des utilisateurs et de protéger les services en gérant les accès et les identités numériques des employés, partenaires, clients et objets connectés. Son approche « Identity Factory 360° » offre un point d’entrée unique pour unifier la gestion des accès et des identités, au travers de trois offres complémentaires : IGA, Access Management et Authentification forte. Memority répond à trois enjeux stratégiques majeurs au cœur de la transformation digitale des entreprises et des organisations : la performance métier, l’expérience utilisateur et la sécurité. Notre ambition est de devenir le leader européen de l’IDaaS. Pour en savoir plus : https://www.memority.eu/