Memority fait son entrée dans le radar Bpifrance Wavestone

juin 2024 par Marc Jacob

Pour ses un an, Memority fait son entrée dans le radar Wavestone et Bpifrance en tant que scale-up française de la cybersécurité !

Grâce à son approche Identity Factory, Memority est la réponse industrielle pour gérer tous types d’identités (employés, partenaires, clients, consommateurs/citoyens et objets connectés), authentifier ces identités et contrôler l’accès aux applications et services qu’elles sont autorisées à utiliser.