MEGA International rejoint le Pacte Mondial des Nations Unies

juillet 2024 par Marc Jacob

MEGA International annonce son adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies, la plus grande initiative internationale de développement durable et de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). A travers cette adhésion volontaire aux principes universels du Global Compact, MEGA s’engage à renforcer ses actions en faveur d’un modèle d’affaires durable qui prend en compte les enjeux sociaux et environnementaux.

Lancé en 2000 par le Secrétaire général de l’ONU, le Pacte mondial des Nations Unies (Global Compact), appelle les entreprises à mettre en application et à promouvoir les dix principes universels concernant quatre thématiques : les droits de l’homme, le travail, l’environnement et la lutte contre la corruption.

Avec plus de 20 000 entreprises et organisations à but non lucratif et 62 réseaux locaux, c’est la plus grande initiative de développement durable d’entreprise dans le monde. Le Pacte mondial Réseau France, relais officiel, rassemble plus de 2 000 entreprises (60% de PME) et 100 organisations à but non lucratif autour de la RSE et du développement durable, en soutenant l’Agenda 2030 et les Objectifs de Développement Durable.

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) ont été adoptés par les Nations Unies en 2015 comme un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la Planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité d’ici à 2030. L’atteinte des objectifs implique la mobilisation de tous les acteurs, publics et privés, en particulier les entreprises.

Prenant en compte l’ensemble des 17 objectifs de développement durable, MEGA en a identifié six comme prioritaires, en lien avec son cœur d’activité : Éducation de qualité (4), Égalité des genres (5), Travail décent et croissance économique (8), Innovation et infrastructures (9), Production et consommation responsables (12) et Action climatique (13).

En adhérant au Global Compact, MEGA s’engage à rédiger chaque année un rapport de “Communication sur le Progrès (CoP)” pour rendre compte des progrès réalisés en lien avec les 4 grandes thématiques du Global Compact et les Objectifs de Développement Durable.