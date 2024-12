MEGA International reconnu leader de l’architecture d’entreprise par le rapport Forrester Wave™

décembre 2024 par Marc Jacob

MEGA International a été désigné Leader par Forrester Research, Inc. dans son rapport "The Forrester Wave™" : Enterprise Architecture Management Suites, Q4 2024”, publié le 10 décembre 2024. Cette reconnaissance souligne la performance de MEGA dans trois domaines clés : l’innovation, le service clients et la création de valeur métier grâce à sa solution d’architecture d’entreprise, HOPEX.

Une évaluation approfondie qui souligne les atouts de MEGA

Forrester Research a évalué plusieurs éditeurs de logiciels selon 28 critères, en analysant leur stratégie, leurs capacités et leur service client.

À propos de la vision stratégique de MEGA International, le rapport indique : « MEGA International propose une plateforme unifiée avec une expérience utilisateur intuitive, permettant une prise en main rapide. Sa vision repose sur la création de valeur pour les entreprises par l’innovation, avec un fort investissement dans l’IA et l’automatisation. Sa feuille de route inclut de nombreuses améliorations fondées sur l’IA, une meilleure découverte du patrimoine et des fonctionnalités d’architecture unifiée. L’écosystème de partenaires de MEGA International est l’un de ses principaux avantages concurrentiels. »

Forrester déclare également dans le rapport que « Les professionnels de l’architecture d’entreprise qui recherchent des outils basés sur l’IA, d’excellentes fonctionnalités IT sur la durabilité (ESG) et un soutien pour démontrer leur valeur métier devraient envisager MEGA International. »

La plateforme HOPEX au service des organisations

La plateforme HOPEX de MEGA permet une prise de décision plus rapide et éclairée grâce à des analyses exploitables, des rapports et des tableaux de bord. Unique et collaborative, HOPEX favorise une collaboration fluide entre les équipes pour identifier, mettre en œuvre et gérer les changements, qu’ils soient courants ou transformateurs. Elle prend également en charge la gestion complète de l’architecture IT, de la stratégie à l’exécution, garantissant ainsi aux organisations agilité et préparation pour l’avenir.