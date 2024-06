MEGA International reconnu Category Leader dans deux rapports GRC RiskTech Quadrants® 2024 de Chartis

juin 2024 par Marc Jacob

MEGA International, éditeur de logiciels SaaS, a été classé Leader dans deux catégories du GRC RiskTech Quadrant® 2024 de Chartis Research : “Enterprise GRC Solutions (EGRC)” (Solutions de gestion des risques) et “Operational Risk Solutions” (Solutions de gestion des risques opérationnels). Chartis Research évalue les acteurs technologiques de gestion des risques à travers une méthodologie basée sur la complétude de leur offre et leur potentiel de marché.

Chartis Research est un institut d’étude et de conseil international, spécialisée dans les technologies de gestion des risques. Son RiskTech Quadrant® offre une vue d’ensemble du marché à partir de recherches approfondies et un système de notation mettant en évidence les solutions technologiques les mieux adaptées aux besoins organisationnels. Chartis évalue les éditeurs en fonction de l’exhaustivité de leur offre (y compris l‘administration de contenu, les solutions et la gestion de la conformité) et de leur potentiel de marché (modèle d’affaire, pénétration de marché, santé financière, satisfaction client et stratégie de croissance). Les évaluations reposent sur des questionnaires détaillés, des enquêtes clients, des entretiens avec des experts et des échanges avec les éditeurs.

Selon le rapport publié par Chartis en avril 2024, « la compétitivité de MEGA dans la catégorie GRC principale est liée à sa capacité à répondre aux exigences en termes d’exhaustivité de son offre et de potentiel de marché. L’entreprise se distingue dans la catégorie “Enterprise GRC Solutions” (EGRC) par ses flux de travail (workflows) et sa gestion des données à la pointe du secteur, tandis que dans la catégorie “Operational Risk Solutions (OpRisk)”, MEGA se démarque par ses capacités avancées en matière de gestion de la conformité et des données, de sa solution et ses capacités de visualisation. »

« MEGA s’est imposé comme un acteur crédible dans le domaine de la GRC, un positionnement reflété dans nos évaluations par quadrant. L’entreprise y est parvenue en tirant parti de ses solides capacités dans des domaines clés de l’écosystème GRC, notamment les risques IT et leurs interdépendances », explique Sidhartha Dash de Chartis Research.

Principaux points forts :

• Gestion des données : MEGA excelle dans la gestion des données complexes liées aux risques et à la conformité, en intégrant diverses sources telles que les informations clients et les exigences réglementaires. Cela permet de soutenir des initiatives de cyber-résilience, comme la conformité à la règlementation DORA.

• Collaboration et automatisation : MEGA se distingue par ses fortes capacités de flux de travail (workflows) et d’automatisation permettant l’intégration fluide des objectifs de l’entreprise avec les processus, les risques, les contrôles et les applications. La plateforme HOPEX est équipée d’un assistant IA qui automatise la description des risques et la création de diagrammes de processus, améliorant ainsi la gestion des risques en temps réel et la réalisation des contrôles.

• Contenus pré-packagés et support réglementaire : MEGA propose des modèles (templates) essentiels et des solutions personnalisables pour la conformité et la gestion des risques. L’assistant IA génère également des descriptions détaillées des risques et des mesures de contrôle.

« Nous sommes fiers que notre plateforme GRC soit classée comme Leader par Chartis, à la fois dans la catégorie Solutions de gestion des risques et celles des Solutions de gestion des risques opérationnels », déclare Luca de Risi, CEO de MEGA International. « Cette reconnaissance montre que notre solution HOPEX offre une approche collaborative et rationalisée améliorant l’efficacité opérationnelle et la résilience des organisations. »