McKinsey - Rapport Cloud Computing 2024 - État du Cloud en Europe : adoption croissante, faibles retours, énorme potentiel

avril 2024 par McKinsey

McKinsey vient de publier son nouveau rapport (voir PJ) Cloud Computing 2024, intitulé « The State of cloud computing in Europe : Increasing adoption, low returns, huge potential ». Celui-ci dresse un état des lieux de l’utilisation qu’ont les entreprises européennes du cloud et de la valeur qu’elles parviennent actuellement à dégager de cet usage.

Parmi les constats dressés par l’enquête, l’urgence pour les entreprises à déplacer leur utilisation du cloud vers des opérations à plus forte valeur ajoutée, notamment commerciales, au lieu de se cantonner à un usage principalement informatique, fait office de clé de voûte. C’est à l’aune de ce constat que McKinsey livre cinq priorités stratégiques aux entreprises cherchant à adopter le cloud à grande échelle, à savoir :

• Développer des partenariats avec les fournisseurs de services cloud (CSP) et les intégrateurs système (SI)

• Moderniser son mode opérationnel pour tirer parti des capacités du cloud

• Adopter FinOps pour optimiser les dépenses cloud et suivre son impact

• Axer davantage son utilisation Cloud sur le ROI que sur le volume de charges de travail

• Anticiper les contraintes d’un environnement réglementaire très évolutif en mobilisant l’expertise des CSP et des SI

De juin à novembre 2023, McKinsey a interrogé 50 leaders du cloud européens (80 % de cadres de direction et 20 % de directeurs de niveau vice-président) sur leur parcours d’adoption du cloud. Ces derniers sont issus d’entreprises dont le chiffre d’affaires s’échelonne de 100 millions d’euros à plus de 5 milliards d’euros et proviennent de 11 pays différents.

Les constats du rapport :

• Si le cloud est considéré comme un facteur pivot pour l’efficacité opérationnelle et la transformation globale, plus de 90 % des entreprises européennes classant leurs programmes cloud comme une priorité, c’est notamment parce que 95 % d’entre-elles déclarent tirer de la valeur de son utilisation et 75 % déclarent réaliser des économies de coûts informatiques ou des augmentations de productivité de son utilisation.

• 55 % des entreprises interrogées déclarent être satisfaites de leurs investissements cloud, c’est quatre fois plus que la proportion d’entreprises qui se déclarent insatisfaites quant aux retours qu’ils obtiennent de leur utilisation.

• Malgré cette satisfaction globale, on observe toutefois que les entreprises européennes peinent à capturer pleinement la valeur du cloud et sont en retard dans l’utilisation qu’elles en ont, en comparaison avec les Etats-Unis ou l’Asie. L’enquête démontre que les entreprises européennes peinent à aller au-delà des avantages informatiques, qui sont les plus évidents à capter, liés aux programmes cloud. Les chiffres sont parlants : si 71% des entreprises interrogées mesurent des améliorations opérationnelles de l’informatique, seules 37 % des entreprises interrogées ont réalisé des économies de coûts en dehors de l’informatique et 32 % des entreprises interrogées ont généré de nouveaux revenus grâce à leur utilisation du Cloud.

Quelques enseignements clés du rapport :

Le potentiel de croissance lié à l’utilisation du cloud par les entreprises est considérable. Il en va de la capacité des entreprises européennes à établir et à développer leurs programmes à grande échelle, afin de passer d’une utilisation du cloud actuellement dirigée par la recherche d’avantages informatiques, à des cas d’utilisation du cloud visant à améliorer les opérations commerciales afin de générer une valeur ajoutée plus conséquente.

1. Développer des partenariats avec les fournisseurs de services Cloud (CSP) et les intégrateurs système (SI) : l’enquête révèle que les fournisseurs de services cloud (CSP) et les intégrateurs système (SI) sont des partenaires clés pour les entreprises européennes dans leur parcours cloud. Leur relation avec ces derniers constituera le premier moteur pour 74% des entreprises européennes de ce parcours transformatif. Les entreprises devraient, en ce sens, monter différents types de partenariats stratégiques avec les CSP et les SI, impliquant par exemple la conception conjointe d’un portefeuille de services et de produits basés sur le cloud ou le soutien au lancement de programmes de montée en compétences sur le sujet.

2. Moderniser son mode opérationnel pour tirer parti des capacités du cloud : étant donné l’importance de travailler avec les CSP et les SI, les entreprises devront intégrer ces partenariats dans leur modèle opérationnel. Optimiser son utilisation du cloud implique également de développer une vision claire de ses capacités, telles que la conformité réglementaire, la migration de code et l’utilisation d’outils, et de les connecter avec les équipes pertinentes.

3. Mettre en œuvre FinOps pour optimiser les dépenses cloud et suivre son impact : les entreprises devraient investir dans la capacité de gestion des dépenses cloud (FinOps) afin d’éviter que des coûts imprévus ne s’accumulent et d’optimiser la gestion desdits coûts.

4. Axer davantage son utilisation cloud sur le ROI que sur le volume de charges de travail : les entreprises devraient évaluer les points de rentabilité du ROI pour les charges de travail migrées, qui devraient être étudiées au cas par cas afin de décider du bon niveau cible d’adoption de ces charges ; Cette piste vise à éviter l’écueil d’une augmentation de l’adoption au-delà du niveau cible, qui a pour conséquence des rendements décroissants et la réduction du ROI.

5. Anticiper les contraintes d’un environnement réglementaire très évolutif en mobilisant l’expertise des CSP et des SI : les entreprises étant actuellement confrontées à des contraintes qui mettent à l’épreuve leurs processus existants. Les pôles technologiques des entreprises devraient instaurer une communication claire avec les experts réglementaires des CSP et des SI pour s’éviter d’être confrontés aux obstacles réglementaires qui mettent Les entreprises sont actuellement confrontées à des contraintes qui mettent à l’épreuve leurs processus existants.