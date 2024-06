McAfee invite les supporters à redoubler de vigilance lors de leurs recherches en ligne liées au football

juin 2024 par McAfee Labs

Alors que l’effervescence autour du foot européen crée un terrain fertile pour les cybercriminels, McAfee dévoile la liste des joueurs les plus « dangereux » le plus souvent exploités par les escrocs pour piéger les utilisateurs.

Des chercheurs de McAfee, leader mondial de la protection en ligne, ont identifié les dix joueurs de foot les plus « dangereux » et susceptibles d’être utilisés dans des escroqueries en ligne. C’est un footballeur allemand qui se hisse en tête du classement, suivi de près par des joueurs portugais et croates.

Selon une récente étude de McAfee, 81 % des Français s’inquiètent des arnaques aux billets et autres arnaques en ligne liées aux tournois de cette année. Les chercheurs de la marque ont ainsi découvert des offres trop belles pour être vraies, de faux listings de billets et diverses arnaques utilisant les joueurs européens comme appât.

Le streaming pour suivre les matchs en direct représente également une source d’inquiétude pour les Français interrogés. En effet, alors que 61 % d’entre eux affirment prévoir de regarder en ligne les événements sportifs de cet été, 71 % admettent être inquiets de leur sécurité lorsqu’ils utilisent ces services. 1 personne sur 5 (20 %) ajoute ne pas savoir comment se prémunir des arnaques en ligne.

Vonny Gamot, Directrice EMEA chez McAfee commente : « Les cybercriminels cherchent souvent à utiliser les célébrités et personnalités du sport les plus en vues dans leurs arnaques afin d’inciter les fans à installer des logiciels malveillants à leur insu ou à mettre en péril leurs données personnelles. Il est extrêmement important de rester vigilant et de prendre des mesures proactives pour gérer sa sécurité en ligne. Si une offre semble trop belle pour être vraie, il est préférable d’éviter de cliquer sur le lien et de se rendre directement à la source. »

« Avec l’IA, les escroqueries deviennent de plus en plus sophistiquées. Un signe révélateur de ces arnaques est la pression exercée et l’urgence simulée pour pousser l’utilisateur à agir rapidement. Est-ce votre dernière chance de dénicher un billet pour une finale ? Un footballeur vous propose-t-il une « offre exceptionnelle » valable pour un jour seulement ? Les cybercriminels utilisent cette méthode pour tromper les consommateurs. Il est important de rester attentif à toutes les offres en ligne, en particulier celles liées aux 10 meilleurs joueurs, puisqu’ils sont les plus utilisés par les cybercriminels. »

Top 10 des joueurs de foot européens les plus « dangereux »

Antonio Rüdiger, Allemagne (Real Madrid)

Ruben Dias, Portugal (Manchester City)

Luka Modric, Croatie (Real Madrid)

Jude Bellingham, Royaume-Uni (Real Madrid)

Manuel Neuer, Allemagne (Bayern Munich)

Alvaro Morata, Espagne (Atlético Madrid)

Rodrigo, Espagne (Al-Rayyan)

Pepe, Portugal (Porto)

Phil Foden, Royaume-Uni (Manchester City)

Harry Kane, Royaume-Uni (Bayern Munich)

Top 5 des joueurs français les plus « dangereux »

N’Golo Kante, France (Al-Ittihad)

Antoine Griezmann, France (Atlético Madrid)

Ousmane Dembélé, France (PSG)

Kylian Mbappé, France (Real Madrid)

Olivier Giroud, France (AC Milan)

Conseils pour se prémunir d’arnaques en ligne

Réfléchir avant de cliquer. Les cybercriminels utilisent des e-mails de phishing ou de faux sites pour inciter les gens à cliquer sur des liens qui peuvent mener à des logiciels malveillants.

Si cela semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas. De nombreuses arnaques sont efficaces parce que l’escroc crée un faux sentiment d’urgence ou exploite un état émotionnel exacerbé. Faites une pause avant de vous précipiter pour répondre à un message menaçant ou urgent, surtout s’il provient d’un expéditeur inconnu ou improbable.

Investir dans des outils permettant d’identifier les escroqueries en ligne. Le catalogue de produit McAfee comprend des fonctionnalités de protection innovantes, telles que McAfee Scam Protection™, qui détecte et protège en temps réel contre des menaces et escroqueries jamais vues auparavant – qu’ils s’agissent de liens dangereux partagés dans des messages instantanés, des e-mails, des résultats de recherche ou sur les réseaux sociaux.

Méthodologie

McAfee Labs a dressé la liste en identifiant les noms d’athlètes de football générant le plus souvent des résultats de recherche dangereux susceptibles de mener les consommateurs à installer des logiciels malveillants à leur insu, ou à compromettre leurs données personnelles. Pour ce faire, les noms des athlètes ont été recherchés à l’aide de trois des principaux moteurs de recherche et de quelques termes auxiliaires. Le WebAdvisor de McAfee a ensuite été utilisé pour indiquer le nombre d’URL à risque renvoyés dans les résultats de recherche.