McAfee et Intel présentent leur technologie pour détecter les deepfakes sur l’AI PC

mai 2024 par Marc Jacob

McAfee® Deepfake Detector (anciennement connu sous le nom « Project Mockingbird ») repose sur une technologie de pointe alimentée par l’IA. Introduite en début d’année, elle s’inscrit dans un contexte d’inquiétude grandissante des consommateurs face aux deepfakes : en effet, près de 2 Français sur 3 (63 %) se disent plus préoccupés par les deepfakes aujourd’hui qu’il y a un an. L’annonce réalisée aujourd’hui avec Intel souligne l’engagement de McAfee à fournir des solutions de protection en ligne innovantes et puissantes, permettant aux consommateurs de naviguer en ligne en toute confiance.

Ce partenariat entre McAfee et Intel répond à un besoin important des consommateurs et de la société en aidant les personnes à discerner la vérité de la fiction. Aujourd’hui, les cybercriminels utilisent l’IA pour manipuler le son d’une vidéo dans le but de créer des montages frauduleux convaincants. McAfee® Deepfake Detector utilise des techniques avancées de détection de l’IA, notamment des modèles de réseaux neuronaux profonds reposant sur des transformateurs et formés de manière experte. Cela lui permet ainsi de détecter et avertir les consommateurs lorsque le son d’une vidéo est probablement généré ou manipulé par l’IA. Lors de la conférence RSA à San Francisco, McAfee a pu présenter les améliorations significatives en termes de performances et de confidentialité obtenues grâce à la technologie d’AI PC d’Intel.

Grâce au NPU du processeur Intel® Core™ Ultra, les modèles d’IA de McAfee effectuent l’inférence (l’analyse et la détection d’un deepfake) localement, sans qu’il soit nécessaire d’envoyer des informations privées sur l’utilisateur dans le cloud. McAfee a mesuré jusqu’à 300 % d’amélioration des performances sur le même modèle en exploitant le NPU. Ces performances accrues, combinées aux avantages en termes de confidentialité de l’exécution locale du modèle et à l’amélioration de la durée de vie de la batterie, offrent des avantages substantiels au client.