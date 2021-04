mc2i devient partenaire d’OVHcloud

avril 2021 par Marc Jacob

Après de nombreuses années de croissance, le cloud connaît toujours autant de succès. En effet, le marché mondial des technologies Cloud a atteint 214,3 milliards de dollars fin 2019, soit une hausse de 17,5 % par rapport à 2018, et est évalué à 331,2 milliards de dollars (+54,5 %) d’ici 20221. Dans le paysage technologique actuel, les avantages du cloud sont évidents : puissance de calcul, paiement à l’usage, productivité, sécurité des systèmes d’informations, travail en mobilité des collaborateurs.... Il représente ainsi un levier pour la transformation numérique des entreprises et des organismes publics.

Dans ce contexte, mc2i, acteur majeur du conseil en transformation numérique, noue un partenariat avec OVHcloud, un des principaux acteurs mondiaux de l’infrastructure du Cloud, afin de répondre aux enjeux liés à la mise en place de tels projets dans les entreprises. Ce partenariat va permettre aux entreprises un accompagnement vers un cloud de confiance, mettant leurs données hors d’atteinte de toute législation extraterritoriale.

Un enjeu de confiance pour les entreprises françaises privées et publiques

Un nombre important d’entreprises françaises et d’administrations publiques, à commencer par l’Etat, partagent le besoin d’un cloud sécurisé pouvant offrir des garanties juridiques face aux menaces d’extraterritorialité du droit que certains pays font peser sur leurs données stratégiques et sensibles. Le savoir-faire technologique d’OVHcloud combiné à l’expertise à valeur ajoutée de mc2i permet ainsi de leur apporter des solutions de confiance garantissant la protection et la sécurisation de leurs données. Ainsi, mc2i a souhaité s’associer à un acteur Français, permettant une totale souveraineté numérique. Par ailleurs, la récente obtention par OVHcloud du Visa de sécurité ANSSI pour la qualification SecNumCloud de son offre de cloud privé hébergé (Hosted Private Cloud) garantit le plus haut niveau de sécurité informatique.

« Le cloud est un sujet majeur que nous souhaitons développer auprès de nos clients aux côtés d’un acteur de renom. Ce partenariat nous permettra de les accompagner de bout en bout dans leur transformation sur le cloud et sur le sujet de la souveraineté numérique. Notre capacité à comprendre leurs enjeux et notre connaissance de leurs problématiques métiers et secteurs seront un atout pour réaliser à leurs côtés cette transition vers un modèle organisationnel indépendant et de confiance. » explique Vincent Pascal, Directeur du Développement chez mc2i

Faire de la transformation numérique une révolution positive

Ce partenariat est le fruit du rapprochement de deux entreprises made in France et championnes de la croissance française partageant des valeurs communes de confiance, de liberté et d’indépendance. Comme OVHcloud, mc2i a conscience de l’importance des enjeux sociaux, sociétaux et écologiques liés à l’industrie numérique. Membre de Planet TechCare, le cabinet de conseil œuvre pour que le numérique soit plus responsable. Ce partenariat revêt également une dimension humaine importante puisque grâce aux ressources et formations Partner Academy qu’il offre il permet à mc2i d’investir aussi dans le développement des compétences de ses collaborateurs sur le long terme #HumanFirst.

Reposant sur la volonté de déployer un modèle qui ne se limite pas à l’intégration des outils au sein de l’entreprise mais qui intègre un accompagnement aux changements organisationnels induits par le cloud au sein de celle-ci, le partenariat de mc2i avec OVHcloud permet d’intégrer tous les enjeux induits par la transformation des entreprises.

