Maxime Alay Eddine, Cyberwatch : les RSSI doivent choisir leurs priorités, pour afin de pouvoir se concentrer sur les vulnérabilités qui méritent réellement leur attention

août 2024 par Marc Jacob

Global Security Mag : Qu’allez-vous présenter à l’occasion des Assises 2024 ?

Maxime Alay Eddine : Découvrez cette année la nouvelle version majeure Cyberwatch, solution complète de gestion des vulnérabilités avec détection, priorisation, et correction.

Cyberwatch v14 contient de nombreuses évolutions comme :

• une refonte complète de l’interface Cyberwatch grâce à une mise à jour de notre thème CoreUI ;

• l’intégration du CVSSv4 dans tout notre logiciel, y compris la priorisation 3D ;

• la possibilité d’ajouter une date d’expiration à une vulnérabilité ignorée, et d’ignorer le résultat d’une règle spécifique sur un scan de conformité ;

• l’ajout du support des standards de SBOM SPDX et CycloneDX dans les imports Airgap, pour vous aider à préparer l’entrée en vigueur du Cyber Resilience Act ;

• la possibilité de générer des rapports avec l’arbre de décision SSVC du CISA ;

• et bien d’autres évolutions comme un scan de découverte Proxmox ou la possibilité de générer un rapport via notre API...

GS Mag : Quel va être le thème de votre conférence cette année ?

Maxime Alay Eddine : Cyberwatch présentera sa méthode de priorisation, dite "3D", qui utilise les données du CVSS, de l’EPSS et des autorités, pour identifier facilement les vulnérabilités qui méritent l’attention de nos clients.

GS Mag : Quel bilan faites-vous de l’impact cyber de la Coupe d’Europe de Football et les Jeux Olympiques et Paralympiques ? Ont-ils suscité un regain d’attaques ?

Maxime Alay Eddine : En raison de ces événements, 2024 est une année particulièrement chargée en cybersécurité : les RSSI doivent traiter une quantité considérable d’informations. Il est donc indispensable de bien choisir leurs priorités, afin de pouvoir se concentrer sur les vulnérabilités qui méritent réellement leur attention. Pour aider les RSSI, nous avons développé un nouveau modèle de priorisation qui réduit drastiquement la quantité d’informations à traiter par les équipes cyber.

GS Mag : Comment allez-vous aider les entreprises à se mettre en conformité avec NIS2 ?

Maxime Alay Eddine : Les entités soumises à NIS2 doivent implémenter des solutions techniques et organisationnelles pour améliorer leur posture en matière de sécurité informatique.

Dans ce cadre, Cyberwatch constitue une brique essentielle pour le processus de Maintien en Condition de Sécurité du système d’information, grâce à ses fonctionnalités de découverte des actifs, de scans de vulnérabilités avec ou sans agent, de priorisation des résultats, et de déploiement des correctifs de sécurité.

GS Mag : Comment va évoluer votre offre pour 2024/2025 ?

Maxime Alay Eddine : La version 14 de Cyberwatch prépare l’arrivée des nouveaux standards du marché comme CVSSv4, SPDX / CycloneDX, et SSVC. Nos clients bénéficieront immédiatement de ces fonctionnalités dans le cadre de leurs abonnements à nos services.

GS Mag : Quelle sera votre stratégie globale pour 2024/2025 ?

Maxime Alay Eddine : Cyberwatch souhaite se positionner comme l’éditeur de logiciels numéro 1 en Europe de l’Ouest en matière de gestion des vulnérabilités et de contrôle de la conformité.

Dans ce cadre, Cyberwatch s’appuiera sur son réseau de partenaires pour distribuer sa solution avec des services à forte valeur ajoutée, afin d’aider ses clients à gérer leurs vulnérabilités en continu.

GS Mag : Quel est votre message aux RSSI ?

Maxime Alay Eddine : Nous recommandons aux RSSI d’adopter une approche proactive et globale en matière de sécurité informatique :

• sensibilisez régulièrement vos collaborateurs,

• évaluez continuellement vos vulnérabilités,

• mettez en œuvre des mesures de sécurité,

• équipez-vous de solutions de cybersécurité adaptées.

Rendez-vous sur le village Hexatrust, stand B19, pour découvrir comment nous pouvons vous accompagner dans votre mission et protéger ensemble votre systèm