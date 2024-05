Mastercard ouvre un Centre Européen de Cyber-Résilience en Belgique

mai 2024 par Marc Jacob

Mastercard inaugure son Centre Européen de Cyber-Résilience (ECRC) au sein de son siège européen, réaffirmant ainsi l’engagement de l’entreprise à lutter contre les cybermenaces et à renforcer la résilience dans la région. Ce nouveau centre, à la pointe de la technologie, permettra de renforcer les défenses contre les cybermenaces, d’accélérer les temps de réponse et de servir de centre de réflexion en matière de cybersécurité, favorisant la collaboration entre les secteurs public et privé.

Avec la numérisation continue et des niveaux de connectivité sans précédent, la cybercriminalité représente un défi commun pour toutes les organisations. Les fraudeurs utilisent la technologie de manière de plus en plus innovante et sophistiquée pour nuire aux consommateurs et aux entreprises. La cybercriminalité s’est transformée en une économie mondiale dont la valeur est aujourd’hui estimée à des milliers de milliards d’euros.

Pour faire face aux menaces en constante évolution, l’ECRC rassemble des partenaires des secteurs public et privé. En tirant parti de ses installations et de son vivier de talents, il facilite la collaboration avec les centres nationaux de renseignement cybernétique, les organismes chargés de l’application des lois et les organismes industriels dans toute l’Europe.

Ce Centre renforce la capacité de Mastercard à lutter contre les cybermenaces dans l’ensemble de l’écosystème numérique et l’aide à se protéger, à détecter les attaques et à y répondre. Il favorise le renforcement des liens avec les clients, les partenaires et les parties prenantes. Il stimule également la collaboration dans toute la région, en améliorant la résilience.

Le Centre Européen de Cyber-Résilience de Mastercard comprend un Centre de Fusion, qui est au cœur de la réponse aux incidents de Mastercard, un Laboratoire de Criminalistique Numérique, en plus de représentants de plus de 20 équipes - tous essentiels à la gestion d’un centre de résilience efficace.

« Chez Europol, nous croyons fermement qu’aucun acteur, secteur ou nation ne peut faire face, seul, aux menaces des cybercriminels. Chacun d’entre nous a un rôle complémentaire à jouer. En réunissant tous les acteurs concernés, le Centre Européen de Cyber-Résilience a le potentiel d’apporter l’excellence à notre collaboration intersectorielle", a déclaré Catherine De Bolle, Executive Director, Europol.

L’engagement de Mastercard en faveur de la sécurité européenne reflète son rôle dans le dynamisme des économies et l’émancipation des individus. Cet engagement est souligné par la robustesse de son infrastructure, qui a permis la protection de 143 milliards de transactions au cours de l’année 2023. En maintenant des normes élevées en matière de confidentialité, de responsabilité des données et de cybersécurité, Mastercard continue d’offrir des transactions transparentes et sécurisées tout en protégeant les informations de ses clients.