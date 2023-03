mars 2023

mars 2023 par Marc Jacob

28 février - 1er mars - Oslo (Norvège)

Cyber Intelligence Europe

https://intelligence-sec.com/events/cyber-intelligence-europe-2022/

28 février - 1er mars - Munich (Allemagne)

Cyber Security for Critical Manufacturing

https://europe.manusecevent.com/

28 févier - 1er mars - Berne (Suisse)

https://intelligence-sec.com/events/cyber-intelligence-europe-2023/

27 février - 2 mars - Barcelone (Espagne)

Mobile World Congress

www.mobileworldcongress.com

28 février - 2 mars - Dubaï (UAE)

ISS World Middle East

www.issworldtraining.com/iss_mea/index.htm

28 février - 3 mars - Tokyo (Japon)

Security Show

www.shopbiz.jp/en/ss

1er mars - Paris

Matinale du CyberCercle

"Actions et enjeux du commandement de la cyberdéfense dans le contexte géopolitique actuel" avec le général de division Aymeric BONNEMAISON, COMCYBER, ministère des armées

https://cybercercle.com/rendez-vous/matinale-cybercercle-actions-et-enjeux-pour-le-comcyber/

1er - 2 mars - Londres (UK)

e-crime & cybersecurity Congress

https://akjassociates.com/

3 mars - Online

Les Ateliers de l’AFCDP

14h00 - 17h00

https://afcdp.net/

6 - 7 mars - London (UK)

Gartner Identity & Access Management Summit

www.gartner.com/en/conferences/emea/identity-access-management-uk

7 - 8 mars - Munich (Allemagne)

https://europe.manusecevent.com/

7 - 9 mars - Baton Rouge - Louisiane (USA)

Critical Infrastructure Protection & Resilience North America

www.ciprna-expo.com

7 - 9 mars - United Arab Emirates

Wolrd Police Summit

Dubai Exhibition Centre Expo 2020

www.worldpolicesummit.com/

7 - 9 mars - Nairobi (Kenya)

Secuexpo East Africa

www.securexpoeastafrica.com

8 - 9 mars - Marseille

AccesSecurity

Parc Chanot

http://accessecurity.fr/

8 - 9 mars - Londres (UK)

Cloud Expo Europe & Data Centre World & Smart IOT

Lieu : Centre d’exposition d’ExCel

www.cloudexpoeurope.com

9 mars - Sophia-Antipolis

Tour de Franc du CRIP Sophia-Antipolis

https://www.crip-asso.fr/events

9 mars - Paris

DPO FORUM France

2ème édition

Lieu : Salons Hoche.

Cette édition se tiendra en partenariat avec l’AFCDP et Hexatrust.

https://dpo-forum.eu/france/

9 mars - Paris (France)

Security Forum

Lieu : Salon Hoche

Cette édition se tiendra en partenariat avec l’AFCDP et Hexatrust.

http://securityforum.pro/

14 - 16 mars - Dubaï

GISEC

www.gisec.ae

15 - 16 mars - Disneyland Paris

IT Partners

www.itpartners.fr

15 - 16 mars - Hanovre (Allemagne)

SecIT

www.secit-heise.de

16 mars - Paris

Matinale du CyberCercle

"Feuille de route de la Commission Supérieure du Numérique et des Postes", avec Mireille CLAPOT, député de la Drôme, présidente de la Commission Supérieure du Numérique et des Postes

https://cybercercle.com/rendez-vous/matinale-cybercercle-la-feuille-de-route-de-la-commission-superieure-du-numerique-et-des-postes/

16 mars – Paris

Matinale - Obsolescence & Stratégies de modernisation

https://www.crip-asso.fr/events

16 mars - Laval

West Data Festival

Lieu : espace Mayenne de Laval .

www.all4tec.com/blog/actualites/cyber-collectivite-2023-west-data-festival/

20 - 22 mars - Las Vegas (USA)

Gartner Identity & Acess Management Summit

www.gartner.com/en/conferences/na/identity-access-management-us

20 mars - Paris

Forum CYFI Paris (Forum Cyber France Israël USA)

16ème édition

Inscriptions & informations : www.cyfiparis.com

Lieu : 10 Terrasse Bellini à la Défense

www.cyfiparis.com

20 - 24 mars - Genève (Suisse)

Insomni’hack

20 - 22 mars - Training

23 - 24 mars Security ConferenceLieu : Palexpo Genève.

https://insomnihack.ch

20 - 24 mars - Amsterdam (Pays-Bas)

SGTech Week

Tél : +44 (0)20 8057 1700

Email : registration@smartgrid-forums.com

www.smartgrid-forums.com/

21 - 22 mars - Marseille

15ème édition du Workshop Interdisciplinaire sur la Sécurité Globale (WISG)

Thème : Résilience, quelle recherche pour une stratégie d’adhésion nationale ?

Lieu : Palais du Pharo

https://evenement.anr.fr/wisg2023/registration/register

21 - 23 mars - Cannes

IT & CYBERSECURITY MEETINGS 2023

IT & IT SECURITY MEETINGS est un salon one to one dédié aux professionnels de l’IT et de la Sécurité (constructeurs, éditeurs, opérateurs télécoms), aux fournisseurs d’infrastructures, aux professionnels de la mobilité et aux experts de la sécurité informatique. L’objectif est de favoriser le « one to one » direct entre Top Décideurs et Exposants par le biais de rendez-vous pré-organisés et ultra-qualifiés en amont de l’événement, dans une ambiance décontractée et chaleureuse.

www.it-meeting.fr

21 - 23 mars - Porte de Versailles - Paris

Documation & Data Intelligence Forum

Organisation : Infopromotions

https://www.documation.fr/

21 - 23 mars - Porte de Versailles - Paris

Solutions Intranet & Collaboratif

www.salon-intranet.com

21 - 24 mars - Bonn (Germany)

DFRWS EU

ONLINE

https://dfrws.org/conferences/dfrws-eu-2023/

23 mars – Paris

Matinale - Numérique Responsable

https://www.crip-asso.fr/events

23 mars - Paris

e-crime & cybersecurity Congress

https://akjassociates.com/

23 mars - Paris

Big Data Paris

Lieu : Plazza Athénée

www.bigdataday.fr

28 - 29 mars - Houston (USA)

CS4CA World

https://usa.cs4ca.com/

28 - 29 mars - Sydney ( Australie)

Gartner Security & Risk Management Summit

www.gartner.com/en/conferences/apac/security-risk-management-australia

27 - 29 mars - Tokyo (Japon)

Real World Crypto

https://rwc.iacr.org/2023/

28 - 29 mars - Sydney ( Australie)

29 - 30 mars - Fribourg (Suisse)

Swiss Cyber Security Days

https://swisscybersecuritydays.ch/

28 - 30 mars - Bruges (Belgique)

Smart Systems Integration

Renseignement : Mesago Messe Frankfurt GmbH

Tel. : +49 711 61946-86

E-mail : smart@mesago.messefrankfurt.com

Web : www.smartsystemsintegration.com

28 - 31 mars - Las Vegas (USA)

ISC West

Conference & Exposition

Contact :

Tel. Vert (800) 840-5602

Tel. or des USA (203) 840-5602.

E-mail : inquiry@isc.reedexpo.com.

Web : www.iscwest.com

29 - 30 mars - Fribourg (Suisse)

30 mars - Oslo (Norvège)

Data Center Forum

https://www.datacenter-forum.com/events/oslo/2023