Marc Van Zadelhoff nommé nouveau CEO de Mimecast

janvier 2024 par Marc Jacob

Mimecast Limited annonce la nomination de Marc Van Zadelhoff au poste de CEO. Le co-fondateur et CEO actuel de Mimecast, Peter Bauer, poursuivra son engagement au sein de Mimecast, en tant que membre du conseil d’administration. Partie prenante clé de Mimecast, Peter Bauer poursuivra sa mission de conseil auprès de Marc et de l’entreprise.

Marc Van Zadelhoff rejoint Mimecast fort de près de 25 ans d’expérience dans le domaine de la cybersécurité. Il a dirigé plusieurs organisations, notamment Devo, une entreprise d’analyse de la sécurité « cloud-native » en tant que CEO, LogMeIn en tant que COO et comme l’un des fondateurs d’IBM Security – il a notamment été directeur général / CEO de l’unité commerciale, dont il a participé à la création, composée de 8 000 collaborateurs et valorisée à hauteur de 2,5 milliards de dollars. Marc apporte une nouvelle vision à l’entreprise, avec un accent mis sur la création de valeur pour les clients et l’excellence opérationnelle.

Le conseil d’administration se réjouit également des opportunités à venir pour Mimecast dans sa prochaine phase de croissance.

Marc Van Zadelhoff prendra ses fonctions le lundi 22 janvier.