Marc Bousquet rejoint Devoteam au poste Senior Vice-Président du Groupe

janvier 2024 par Marc Jacob

Marc Bousquet apporte une grande expérience, avec plus de 20 ans d’ancienneté dans la technologie et le conseil. Chez Accenture, Marc aura occupé les postes de Directeur Général France d’Accenture Technology puis de, Directeur des Opérations Europe pour Accenture Technology avant de créer et diriger l’entité Cloud First Lead, division centrée sur le Cloud en France et BeNeLux. Plus récemment, il aura lancé en 18 mois l’offre Hybrid Cloud d’IBM offre centrée autour de Microsoft Azure et Amazon Web Services.

Au sein du Groupe Devoteam, Marc Bousquet aura en charge la transformation du Groupe (notamment le plan stratégique 2024 - 2028), il sera également référent principal du partenariat Microsoft groupe sur lequel Devoteam nourrit de fortes ambitions pour les années à venir. Marc sera également en charge du CTO office du Groupe. Enfin, dans ce contexte de transformation globale, Marc Bousquet aura pour mission de développer la capacité nearshore de Devoteam.