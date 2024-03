MANSA Digital Initiative D’afreximbank Obtient Quatre Certifications ISO Pour Son Système De Gestion Intégré (SGI)

mars 2024 par Marc Jacob

MANSA Digital Initiative de la Banque africaine d’Import-Export (Afreximbank), une plateforme panafricaine de diligence raisonnable, a reçu quatre normes ISO pour la mise en œuvre efficace de ses systèmes de gestion de l’information (SGI). MANSA Digital Initiative est une plateforme panafricaine de diligence à l’égard de la clientèle créée par Afreximbank pour promouvoir, développer et soutenir le commerce intra- et extra-africain, en mettant l’accent sur les exportations à valeur ajoutée en provenance d’Afrique.

Ces quatre certifications reconnaissent la mise en œuvre réussie des systèmes de gestion intégrés, comprenant : ISO/IEC 27001:2022 Système de gestion de la sécurité de l’information (ISMS), ISO 22301:2019 Système de gestion de la continuité des activités ms (BCMS), ISO/IEC 20000–1:2018 Système de gestion des services (SMS) et ISO 27701:2023 Système de gestion de l’information sur la vie privée (PIMS). MANSA Digital Initiative est le premier récipiendaire de la certification PIMS parmi les quatre catégories distinguées.

L’organisme ISO a accordé la certification à MANSA Digital Initiative après qu’elle se soit pleinement conformée à tous les critères liés aux normes internationales concernant la gestion de la sécurité de l’information, la gestion de la continuité des activités, le système gestion de l’information sur la vie privée et la gestion des services. Cette reconnaissance est attribuée à la mise en place par MANSA Digital d’une plate-forme de référentiel de base, servant de source centralisée des données essentielles nécessaires à la conduite de la vigilance à l’égard de la clientèle sur les entités africaines, les institutions financières, les sociétés et les PME.

Le Président d’Afreximbank et du Conseil d’administration de la Banque, le Professeur Benedict Oramah, a déclaré :

« Digital MANSA Initiative est la réponse à certaines difficultés entravant la croissance du commerce en Afrique, en particulier nos relations de correspondant bancaire, d’où une majorité d’institutions financières internationales se sont en raison de données insuffisantes sur les entités africaines et du coût substantiel de la conformité. En se conformant à ces normes, MANSA a établi une base solide, se positionnant en bonne place comme la plate-forme « incontournable » pour la diligence raisonnable à l’égard de la clientèle parmi les entités commerciales africaines sur la scène continentale.

Le Président a noté que MANSA Digital Initiative et la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) travaillent ensemble pour renforcer le commerce intra-africain et les liens commerciaux mondiaux. Le partenariat vise à éliminer l’asymétrie de l’information, à s’attaquer à la réduction des risques encourus par les institutions financières africaines et à dissiper les perceptions négatives non informées de la conduite des affaires avec l’Afrique, entre autres initiatives. Avec l’introduction récente de l’Africa Trade Gateway (ATG) par Afreximbank, qui sert de marché pour les activités numériques de la Banque, y compris pour MANSA, MANSA devrait recevoir une reconnaissance accrue dans toute l’Afrique et au-delà.

Fondée en 2020, MANSA Digital Initiative est un référentiel panafricain de diligence à l’égard de la clientèle pour les institutions financières, les entreprises et les PME, développé pour faire face au risque perçu de faire des affaires en Afrique et avec les Africains. Sa mission principale est de promouvoir, d’étendre et de soutenir le commerce intra- et extra-africain, en mettant l’accent sur les exportations à valeur ajoutée en provenance d’Afrique.

Distribué par APO Group pour Afreximbank.