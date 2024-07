Manon Pellat rejoint Cybersup en tant que Co-fondatrice et Directrice

juillet 2024 par Marc Jacob

Manon a commencé sa carrière dans le secteur du luxe avant de rejoindre les équipes Marketing de Veepee dans l’e-commerce. Elle a ensuite passé 7 années chez Ironhack, école Tech internationale leader ayant diplômé plus de 20,000 étudiants dans le monde, où elle a occupé divers rôles clés, notamment celui de Vice-Présidente Business Development. À ce poste, elle était responsable des partenariats stratégiques, du lancement des programmes en alternance et des formations B2B destinées aux entreprises.

Son parcours chez Ironhack l’a amenée à superviser l’expansion en Amérique Latine et à lancer le campus de Mexico City. De retour en Europe en 2020, Manon a pris la direction du Campus de Paris, avant d’évoluer vers un rôle de Directrice Régionale Europe. Elle a également été à l’initiative de nombreux partenariats visant à attirer plus de femmes dans le secteur de la Tech.

Son leadership et son expérience seront déterminants pour Cybersup dans sa mission de former les prochaines générations d’experts en cybersécurité et en IA.

Manon Pellat s’engage à continuer son engagement pour la diversité dans le secteur de la cybersécurité, où les femmes ne représentent actuellement que 11 % des professionnels.