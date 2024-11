Mandiant dévoile ses prédications 2025 sur la cybersécurité en matière d’Intelligence Artificielle

Mandiant dévoile ses prédications 2025 sur la cybersécurité en matière d’Intelligence Artificielle

novembre 2024 par Mandiant

La technologie progresse, les menaces évoluent, le paysage de la cybersécurité change, et les défenseurs doivent s’adapter à tout cela pour rester dans la course. Le rapport Google Cloud Cybersecurity Forecast 2025 vise à aider le secteur de la cybersécurité à encadrer sa lutte contre les cyberadversaires en 2025.

Utilisation par les attaquants de AI

L’année prochaine, Mandiant prévoit que les acteurs malveillants continueront d’adopter rapidement des outils basés sur l’IA pour améliorer et assister leurs opérations en ligne dans les différentes phases du cycle de vie des attaques. Mandiant anticipe une utilisation accrue de l’IA et des grands modèles de langage (LLM) pour développer et mettre à l’échelle des attaques de phishing, de vishing, de SMS et d’autres attaques d’ingénierie sociale plus convaincantes. Mandiant s’attend à ce que les acteurs du cyberespionnage et de la cybercriminalité continuent d’exploiter les deepfakes à des fins d’usurpation d’identité, de fraude et de contournement des exigences de sécurité liées à la connaissance du client (KYC). L’entreprise anticipe également davantage de preuves de l’expérimentation des LLM et des applications de deepfake par des acteurs malveillants pour d’autres cas d’utilisation, y compris la recherche de vulnérabilités, le développement de code et la reconnaissance.

En outre, Mandiant prévoit une augmentation de la demande sur les forums clandestins pour des LLM sans garde-fous de sécurité, permettant ainsi aux acteurs de la menace de faire des recherches sur des sujets illicites sans aucune restriction. À mesure que les capacités de l’IA se généraliseront en 2025, les entreprises auront de plus en plus de mal à se défendre contre ces compromissions, qui seront plus fréquentes et plus efficaces.

IA pour les opérations d’information (IO)

Les acteurs des opérations d’information tireront de plus en plus parti des outils d’IA générique pour soutenir leurs efforts. Le déploiement des capacités d’IA s’est étendu au-delà de l’utilisation initiale de profils créés par des réseaux adverses génératifs (GAN) pour soutenir des personas inauthentiques et a évolué pour inclure l’utilisation de grands modèles de langage (LLM) pour soutenir la création de contenu, ainsi que la production d’articles apparemment authentiques publiés sur des sites web inauthentiques. Cette technologie est un multiplicateur de force significatif, augmentant l’échelle à laquelle les acteurs peuvent produire du contenu et créer des couches supplémentaires d’obscurcissement. Mandiant s’attend à ce que cette tendance se poursuive : les acteurs utiliseront probablement des outils d’IA générique de plus en plus disponibles à diverses fins, y compris la création de contenu à grande échelle, la production de contenu plus persuasif et le support de personas inauthentiques.

Prochaine phase de l’IA et de la sécurité

En 2025, Mandiant anticipe une deuxième phase de l’IA appliquée à la sécurité. L’année dernière, les praticiens ont utilisé l’IA pour démocratiser la sécurité, c’est-à-dire qu’ils ont commencé à employer des outils pilotés par l’IA pour automatiser la synthèse de rapports complexes, interroger facilement de vastes ensembles de données et obtenir des informations en temps réel.

L’IA permet aux défenseurs de bénéficier d’une assistance en temps réel pour une multitude de tâches, augmentant ainsi leurs capacités et rationalisant les flux de travail. L’intégration de l’IA dans les processus permet de réduire la charge de travail des défenseurs qui effectuent des tâches répétitives et d’améliorer l’efficacité des enquêtes. Les décideurs en matière de sécurité voient l’IA comme un outil essentiel dans la lutte contre les menaces.

Alors que le secteur se rapproche d’opérations de sécurité entièrement autonomes, l’année 2025 marquera le début d’une étape intermédiaire : les opérations de sécurité semi-autonomes. Cette étape nécessitera des capacités suffisantes pour que certains flux de travail de sécurité soient effectués de manière intelligente par le système lui-même, bien qu’un être humain soit toujours nécessaire pour accomplir davantage avec le soutien de l’IA. Cela inclut notamment la capacité d’analyser les alertes - même les fausses positives - afin de créer une liste des alertes les plus prioritaires, permettant ainsi aux équipes de sécurité de mieux trier les risques les plus importants et d’y remédier.