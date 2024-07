Mailinblack signe un accord de distribution avec Arrow Electronics

juillet 2024 par Marc Jacob

Arrow Electronics s’associe à Mailinblack pour distribuer en France l’ensemble de ses solutions intégrées à sa plateforme de pilotage des risques cyber. Elle comprend des outils d’aide à la protection des messageries, la sécurisation et la gestion des mots de passe, et à la sensibilisation et formation à la cybersécurité.

Mailinblack renforce sa stratégie de distribution indirecte en passant par deux distributeurs principaux : Arrow et Softvalue. L’entreprise ambitionne de toucher un public plus large en capitalisant sur un réseau étendu et bien établi pour accroître sa présence en Europe. L’évolution de ses canaux de distribution devrait également lui permettre de concentrer davantage ses efforts sur l’innovation et l’amélioration des solutions.

Pour les revendeurs, passer par Arrow sera synonyme d’opportunités de croissance. Ils bénéficieront d’un support et d’un accompagnement tout au long du processus de vente, ainsi que d’un accès à des ressources marketing, des formations et des outils de vente avancés pour les aider à mieux positionner et vendre les solutions Mailinblack.

Une offre couvrant l’ensemble du cyber-risque humain

Si l’entreprise marseillaise est reconnue en premier lieu pour sa solution de protection de messagerie, elle a su diversifier ses outils ces dernières années pour couvrir l’ensemble du risque humain, première vulnérabilité des organisations face aux cyberattaques. Cette offre complète est un atout de taille pour les revendeurs qui peuvent ainsi proposer à leurs clients une solution tout-en-un permettant de piloter la cybersécurité, former les collaborateurs et mesurer la vulnérabilité en temps réel.