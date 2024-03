Mailinblack présentera sa nouvelle offre U-CYBER 360° au Forum International de la Cybersécurité

mars 2024 par Marc Jacob

Mailinblack lancera U-CYBER 360°, sa nouvelle offre complète et intégrée pour la protection de l’utilisateur, à l’occasion du Forum International de la Cybersécurité du 26 au 28 mars à Lille Grand Palais.

Mailinblack a récemment présenté sa nouvelle offre complète pour la protection de l’utilisateur. Composée de six solutions, la suite U-CYBER 360° permet une compréhension claire des risques cyber, l’apprentissage de bons réflexes, tout en assurant la sécurité des utilisateurs aux menaces cyber. U-CYBER 360° est notamment composée de Protect sa solution historique de protection de messagerie contre les cyberattaques, Cyber Coach et Cyber Academy, ses plateformes de sensibilisation et de formation, ainsi que Sikker, son gestionnaire de mots de passe lancé début 2024.

L’entreprise a également signé, pour la sixième année consécutive, une croissance à plus de 25 %, avec un chiffre d’affaires de 12,7 millions d’euros en 2023.