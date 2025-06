Magali Cottave a été élue Présidente de la Fédération Cinov

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Diplômée de l’École du Barreau de Paris et de HEC Paris, Magali Cottave a exercé en tant qu’avocate durant 10 ans, avant de rejoindre en 2010 la direction du Groupe CSD, notamment composé des entreprises familiales spécialisées en prévention incendie et en risque bâtimentaire d’importance vitale. En janvier 2024, elle en est devenue la Présidente.

Adhérente à Cinov Ingénierie depuis 2014, elle milite activement depuis 11 ans au sein de la Fédération Cinov, où elle a occupé plusieurs mandats clés :

– animatrice du groupe de travail Concurrence (2016-2019),

– membre de la Commission d’agrément des contrôleurs techniques (2016-2019),

– Vice-Présidente à la Communication (2019-2022),

– Présidente d’honneur des Trophées des Talentes (créés en 2020),

– Vice-Présidente en charge de la Marque et de l’Intelligence collective (2022-2025).

La feuille de route de son mandat Magali Cottave prend la suite de Frédéric Lafage, Président de la Fédération Cinov depuis 2018. Sous la présidence de ce dernier, la fédération a connu une période de croissance et de consolidation. Magali Cottave entend poursuivre et développer cette dynamique.

En tant que Présidente fédérale, Magali Cottave a pour ambition de renforcer le rôle de la Fédération Cinov et de ses syndicats adhérents en tant que « penseurs-acteurs des transitions ». Son action s’articulera autour de trois axes majeurs :

• inciter et accompagner les adhérents vers l’émergence de modèles économiques régénératifs et

plus respectueux du Vivant ;

• promouvoir des valeurs sociétales en lien avec la régénération ;

• rénover l’engagement militant au sein de la Fédération Cinov.

La Fédération Cinov est la fédération des métiers de la prestation de services intellectuels. Elle regroupe les entreprises du conseil, de l’ingénierie et du numérique, et accompagne les femmes et les hommes des 14 syndicats métiers et des 14 fédérations régionales qu’elle fédère et qui représentent 100 000 entreprises (99,5 % sont des TPE-PME), 154 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 1 200 000 collaborateurs.

Fédération patronale représentative de la branche bureaux d’études techniques, des cabinets

d’ingénieurs-conseils (Betic), la Fédération Cinov anime plus de 350 mandats dans plus de 60 instances :

instances paritaires « social et formation », organisations internationales, pôles techniques, organismes

professionnels et organismes de normalisation et de qualité.

La Fédération Cinov est membre fondatrice et administratrice des principaux organismes nationaux et internationaux : les confédérations nationales CPME et UNAPL, l’Opco Atlas et FIF PL, les organismes de qualification OPQIBI et ISQ-OPQCM et les fédérations internationales et européennes FIDIC et EFCA.

Elle est également administratrice-fondatrice de l’IPTIC (Institut de promotion des techniques de l’ingénierie et du conseil), de l’OPIIEC (Observatoire paritaire), de l’association Bilan Carbone, de l’Alliance HQE, d’ADN Construction et de Construction 21.