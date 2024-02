M.G.M. Solutions, nouveau partenaire du CyberCercle en Auvergne-Rhône-Alpes

février 2024 par Marc Jacob

EXPERTISE – TRANSMISSION – PARTAGE – REACTIVITE : 4 dimensions qui nous rassemblent pour faire avancer la réflexion

et contribuer aux actions pour la sécurité et la confiance numérique au service de l’intérêt général.

Par ce partenariat, M.G.M. Solutions souhaite apporter ses connaissances et son expérience terrain sur les enjeux de la

sécurité numérique. En rejoignant le CyberCercle, elle s’associe ainsi à une dynamique d’échanges et de réflexion au plus

près des acteurs des territoires.

« Lier résilience numérique et enjeux de terrain sont complémentaires à la vision du CyberCercle. S’engager auprès de Cyber-

Cercle est synonyme de partage de connaissances et d’échanges pertinents afin de construire la sécurité numérique de demain.

Le CyberCercle est un cadre novateur de confiance, avec des profils et des expertises variés ce qui apporte un enrichissement

certain pour tous les acteurs. Notre contribution est d’ainsi faire grandir la cybersécurité au sein des entreprises

privées et des administrations mais également apporter des informations terrain auprès de nos élus nationaux ou européens.

» Muriel de MARCOS, Présidente Directrice Générale de M.G.M. Solutions.

A propos de :

M.G.M. Solutions est un acteur majeur dans le domaine de la cybersécurité grâce à son expertise dans la remédiation des

systèmes d’information post cyberattaque, mais également dans la prévention des risques. Historiquement positionnée

comme concepteur et intégrateur de solutions d’infrastructures, sa vision globale permet d’accompagner ses clients vers

une transformation numérique complète et sécurisée de leur système d’information. M.G.M. Solutions est composée d’une

équipe dynamique et entreprenante, attentive et volontaire, au service de vos problématiques. Les compétences de ses

consultants les poussent à toujours aller de l’avant pour le bien de la mission.

Créé en 2011, le CyberCercle est un cercle de réflexion, d’expertise et d’échanges sur la confiance et la sécurité numériques,

qui répond à un triple objectif : diffuser une culture de sécurité numérique au-delà des experts techniques et ce sur

l’ensemble des territoires ; être un cadre de confiance pour favoriser les échanges entre acteurs ; contribuer, accompagner

et faire rayonner les politiques publiques, européennes, nationales et locales, sur ces sujets. Le CyberCercle anime, sous la

dynamique des élus, parlementaires et élus locaux, des communautés d’intérêt cyber, nationales, sectorielles ou

territoriales, à travers des événements fédérateurs, la publication de contenus en source ouverte - Paroles d’Experts,

« Collection CyberCercle - Regards croisés », l’animation de groupes de travail thématiques, et participe à de nombreux

événements et formations. Indépendant, fédérateur, fort de ses réseaux, et de sa philosophie alliant confiance, engagement,

éthique, ouverture et convivialité, le CyberCercle se positionne ainsi comme une force de propositions et d’actions pour le

développement de la confiance et de la sécurité numériques et au service de l’intérêt général.