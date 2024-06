LuxTrust et Shanghai Genyan Network Technology joignent leurs forces pour proposer des signatures électroniques transcontinentales

juin 2024 par Marc Jacob

LuxTrust et Shanghai Genyan Network Technology, fournisseur de solutions de gestion des identités numériques, de signature et de sceau électroniques en Chine, annoncent leur partenariat et créent une offre unique sur le marché. Ce nouveau service, axé sur la souveraineté des données, fournit des solutions de signature électronique sécurisées et conformes pour les entreprises opérant sous les juridictions de l’Union européenne et de la Chine. Résultats ? Les processus contractuels transcontinentaux sont facilités, accélérés et sécurisés.

LuxTrust, Shanghai Genyan Network Technology et Whale Cloud, l’intégrateur de Qiyuesuo1, ont uni leurs forces pour simplifier les processus de signature électronique dans des environnements juridiques complexes. Ce partenariat permet aux entreprises de naviguer facilement entre les réglementations européennes et chinoises, en garantissant des signatures conformes malgré des procédures juridiques strictes. Le manque actuel de solutions rend les signatures électroniques - entre une entreprise chinoise et une entreprise européenne - excessivement complexes, nécessitant des déplacements coûteux et des réglementations locales qui ne sont pas toujours évidentes à comprendre et à respecter. Unique par sa couverture réglementaire, cette interface offre une expérience utilisateur fluide, intégrant les flux de signatures électroniques dans les écosystèmes commerciaux existants. Cela évite également aux utilisateurs de devoir changer de plateforme, améliorant ainsi l’efficacité et réduisant les erreurs.

Souveraineté juridique et fiabilité

Grâce à cette collaboration, les entreprises bénéficient d’une souveraineté juridictionnelle. Pour chaque contrat, les entreprises signent dans la juridiction appropriée : en Chine pour les contrats chinois et dans l’UE pour les contrats européens. Les entreprises utilisent leur plateforme habituelle (COSI2 pour l’UE, Qiyuesuo pour la Chine) pour signer, garantissant ainsi des signatures conformes et légales quel que soit le lieu. Ce partenariat est unique car il garantit des identités numériques réciproques pour chaque région - les entreprises chinoises utilisent une identité numérique LuxTrust pour signer dans l’UE via Qiyuesuo, tandis que les entreprises de l’UE utilisent une identité numérique Qiyuesuo pour signer en Chine via COSI. Cette approche garantit la conformité juridique, améliorant ainsi la fiabilité et la légalité des transactions internationales.

Outre les avantages opérationnels et juridiques, l’alliance entre LuxTrust et Shanghai Genyan Network Technology offre également des avantages financiers significatifs pour les entreprises. En rationalisant les processus contractuels, les entreprises peuvent réduire leurs coûts administratifs tout en maintenant un niveau élevé d’efficacité et de sécurité. Cette approche axée sur la rentabilité permet aux entreprises de réaliser des économies substantielles tout en améliorant leur productivité et leur compétitivité sur le marché international.