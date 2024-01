LuxTrust et Fair&Smart fusionnent

janvier 2024 par Marc Jacob

Dans la poursuite de son engagement envers la confiance numérique et la protection des données, LuxTrust annonce la reprise des solutions de Fair&Smart, acteur de la gestion des consentements et la gouvernance des données personnelles. Cette initiative stratégique fait de LuxTrust le principal fournisseur de services de confiance en Europe pour les interactions numériques B2C, et lui ouvre de nouvelles opportunités de croissance à l’international.

Depuis l’annonce de leur partenariat en 2020, LuxTrust et Fair&Smart ont observé une évolution significative du marché de la gouvernance des données. Les aspirations des grands comptes, notamment des institutions publiques et des entreprises multinationales, ont défini un niveau d’exigence élevé, entraînant une consolidation des acteurs du secteur. L’intégration des solutions Fair&Smart vise à ancrer les synergies entre les plateformes et contribue à un développement commun plus rapide, et ce, pour amener de la valeur ajoutée à leurs clients plus vite sans faire de concession sur la promesse de souveraineté.

L’équipe Fair&Smart a rejoint directement les équipes LuxTrust : ce nouvel ensemble offre ainsi une transition fluide pour les clients qui conservent leurs interlocuteurs et une exploitation optimale des compétences et des technologies. La marque Fair&Smart est conservée au sein de l’offre de services d’identité augmentée et de partage d’attributs IDKeep de LuxTrust. Cette intégration agile reflète la vision innovante de LuxTrust dans le paysage de la confiance numérique.

Les solutions de gestion de consentement de Fair&Smart, disponibles en France depuis 2019, ont connu des améliorations continues en fonction des retours des clients et des nouveaux cas d’usage, aboutissant à une plateforme de gestion des consentements performante, souveraine et hautement disponible. Grâce à cette intégration, LuxTrust devient le premier Qualified Trust Service Provider en Europe à couvrir la quasi-totalité des interactions numériques B2C, consolidant sa position sur le marché de la confiance numérique et la gouvernance des données.