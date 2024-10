Luminess entre au capital de A3BC

octobre 2024 par Marc Jacob

Luminess annonce ce jour entrer au capital de A3BC (Anything Anytime, Anywhere Biometric Connections). Fondée en 2018, la société A3BC acteur privé de la French Tech, vient compléter les initiatives de l’État en matière de numérique pour offrir aux entreprises privées et aux particuliers une solution d’identité numérique universelle. Ce partenariat - tant capitalistique que technologique et commercial - va permettre d’une part à A3BC d’accélérer son développement. D’autre part, à travers cette prise de participation et l’intégration d’un Portefeuille d’Identité Numérique déjà en production, Luminess renforce sa position sur ce marché et anticipe le développement attendu des nouveaux usages, porté par le règlement eIDAS V2 entré en vigueur en mai dernier.

Une prise de participation clé pour Luminess…

Avec l’évolution des technologies, l’identité numérique joue un rôle essentiel dans les transactions électroniques et l’accès aux services gouvernementaux et privés. À l’heure où la dématérialisation est massive et les risques d’usurpation d’identité ou les fraudes documentaires ne cessent d’augmenter, le besoin d’identification est croissant. En ce sens, le portefeuille d’identité numérique (e-wallet) - dont l’usage devrait se développer, porté par la réglementation eiDAS V2 - est une solution pour accroître tout à la fois confiance, sécurité et facilité d’utilisation des services.

D’ici 2030, tous les services publics clés devront être disponibles en ligne. 80% des citoyens pourront alors utiliser un moyen d’identification numérique.

C’est dans ce contexte que Luminess – l’entreprise mayennaise leader dans la gestion des données numériques et du traitement intelligent de documents – noue ce jour un partenariat stratégique avec le fournisseur d’identité numérique A3BC. L’entrée de Luminess au capital d’A3BC est une formidable opportunité pour renforcer son positionnement dans le paysage de la confiance numérique. Celle-ci soutient l’ambition d’A3BC de devenir l’un des leaders de l‘identité numérique.



… qui permettra d’accélérer le développement de la solution TrustMe…

Grâce à cette prise de participation, A3BC est en mesure de supporter le déploiement de sa solution d’identité numérique TrustMe, qui vient d’être intégrée à la liste des fournisseurs d’identité sur FranceConnect, et de poursuivre son processus de certification de niveau substantiel auprès de l’ANSSI.

« Ce partenariat arrive à un moment stratégique dans le développement d’A3BC. TrustMe devrait connaître une importante augmentation de ses utilisateurs suite à son intégration à FranceConnect. Nous pourrons ainsi profiter de l’expertise industrielle et technologique du groupe Luminess pour absorber sereinement cette montée en puissance, et également développer conjointement les usages de TrustMe auprès d’acteurs privés et publics. », explique Dinesh Ujoodah, CEO de A3BC.

… pour proposer une offre complète de digitalisation des parcours

Luminess, acteur reconnu de l’Externalisation des Processus Métier (BPO), accompagne depuis de nombreuses années ses clients dans la digitalisation des parcours d’entrée en relation et de souscription de leurs clients (abonnement mutuelle, renouvellement carte vitale, ouverture de comptes bancaires, pré admission hospitalière, …).

Associé aux technologies avancées de Luminess de traitement documentaire et de détection de fraude, la solution de Portefeuille d’Identité Numérique TrustMe développé par A3BC permet aux utilisateurs de s’authentifier et de partager avec leur consentement et en toute sécurité des documents et/ou des attestations électronique d’attributs (âge, diplôme, couverture mutuelle…).

Unique sur le marché, cette solution déjà exploitée dans le secteur du travail temporaire permettra de répondre aux attentes des Banques/Assurances/Mutuelles dans la sécurisation et la fluidification de leur parcours.