Lumen Technologies accélère sa modernisation...

août 2024 par Marc Jacob

Informatica annonce que Lumen Technologies, fournisseur mondial de solutions réseau intégrées, est parvenu à moderniser ses workloads PowerCenter on-premises grâce à la plateforme Intelligent Data Management Cloud (IDMC), accélérant ainsi sa rentabilité et minimisant les coûts et les efforts de migration dans le cadre de son expansion vers le Cloud.

Lumen a fait face à plusieurs défis informatiques et de données liés aux fusions et acquisitions, notamment des problèmes de qualité de données, de latence, de duplication et de réconciliation. C’est pourquoi, Lumen a fait appel à Informatica pour créer une plateforme de données centralisée destinée à consolider ses données et ses warehouses on-premises. La plateforme IDMC d’Informatica, alimentée par l’IA, a permis à Lumen la rationalisation de ses actifs réseau, de sa connectivité cloud, de ses solutions de sécurité et de ses outils de collaboration au sein d’une seule et même plateforme.

« La réconciliation des données nécessitait de nombreuses heures de travail chaque mois et était souvent obsolète et peu fiable » déclare Brian Bergquist, Senior Manager of Software Engineering and Data Governance chez Lumen Technologies. « Grâce au programme de modernisation d’Informatica PowerCenter, nous avons pu débloquer de précieuses ressources pour nous concentrer sur l’analyse et les prévisions, plutôt que sur la réparation des données. Nous avons également réduit le temps de déploiement de manière significative en utilisant des outils automatisés qui ont converti des milliers de mappages PowerCenter sur site vers IDMC à la vitesse et à l’échelle dont notre entreprise avait besoin, ce qui nous a permis d’économiser de l’argent, du temps et des efforts. »

« Notre objectif avec Lumen était de faciliter le processus de modernisation vers une solution de gestion de données native dans le Cloud, tout en gardant un œil sur les coûts et le calendrier » explique Pratik Parekh, SVP of Product Development chez Informatica. « Nous avons travaillé avec l’équipe de Lumen pour identifier les moyens de réutiliser les ressources PowerCenter existantes et de déplacer ces charges de travail vers le cloud tout en exploitant la logique métier dans le cloud, en veillant à ce que les applications critiques pour l’entreprise restent opérationnelles pendant le processus de modernisation. »