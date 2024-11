Location de vacances : une nouvelle fraude au SMS « Weropai » cible les propriétaires

novembre 2024 par MediaVacances.com

À la pointe de la lutte contre la fraude, le site de locations de vacances entre particuliers Mediavacances.com (un million de demandes de location par an) mène une veille active des nouveaux modes de fraude afin d’informer ses utilisateurs, de les protéger et d’alerter le grand public. Le site a déjà à plusieurs reprises signalé des fraudes ciblant spécifiquement les annonceurs et propriétaires. Des fraudes souvent beaucoup moins médiatisées que celles visant les locataires. Aujourd’hui, MediaVacances.com révèle qu’un nouveau type d’attaque, impliquant des SMS et un site de phishing du nom de « Weropai », a récemment été détecté. Comme souvent, quelques règles de bon sens suffisent pour se protéger contre ce type de fraude. Mediavacances.com rappelle donc également les conseils que le site donne régulièrement à ses loueurs pour se protéger.