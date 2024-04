Livre Blanc Sophos : Guide d’achat du service Managed Detection and Response

avril 2024 par Marc Jacob

Face à l’évolution des cybermenaces, de nombreuses organisations se tournent vers les services MDR (Managed Detection and Response) pour bénéficier de services indispensables pour neutraliser les attaques sophistiquées d’aujourd’hui : une surveillance et une réponse expertes fournies 24 h/24 et 7 j/7.

Cependant, face au nombre croissant d’acteurs sur le marché des services MDR, à la diversité des options de déploiement et aux nombreuses promesses commerciales non corroborées, il peut être difficile de choisir le fournisseur de services MDR qui convient le mieux à votre entreprise. Ce guide vise à vous éclairer en vous expliquant à quoi ressemble un service MDR de premier ordre et les résultats supérieurs en matière de sécurité et d’activité que tout service MDR se doit d’offrir. Grâce à ces informations, vous serez à même de prendre la bonne décision pour votre entreprise.

- Pour récupérer ce livre blanc cliquez ICI