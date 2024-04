Lionel Roux Wimi : Nous souhaitons devenir une alternative européenne aux suites collaboratives des GAFAM

avril 2024 par Marc Jacob

C’est en 2010 que Wimi a été créée par Antoine Duboscq et Lionel Roux. Cette société s’est fixé pour objectif de lancer une collaborative souveraine et sécurisée, alternative française aux GAFAM. Lionel Roux, CEO de Wimi, présente sa stratégie.

GSM : Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

Lionel Roux : C’est en 2010 qu’Antoine Duboscq et moi-même décidons de créer Wimi, une suite collaborative souveraine et sécurisée, alternative française aux GAFAM.

WIMI est sécurisée par la qualification SecNumCloud (en cours), référentiel exigeant délivré par l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Informations). Wimi deviendra, dans les prochains mois courant T3 2024, la première suite collaborative qualifiée SecNumCloud, propulsant la solution comme une alternative incontournable pour les enjeux de souveraineté et de sécurité des données.

Wimi se distingue aussi par une couverture fonctionnelle complète : espaces de travail, communautés internes, emails, chat & channels, documents & drive, tâches & Gantt, agendas & réunions, appels vidéos, signature électronique, reporting & activités, et fonctionnalités de sécurité́ (chiffrement de bout- en-bout, tatouage numérique, MFA...), et l’intégration de l’ensemble de ces fonctionnalités sur une seule plateforme.

Wimi équipe aujourd’hui plus de 55K organisations et 400K utilisateurs. Ainsi, depuis 2017, l’Assemblée Nationale a confié à Wimi la mission d’offrir une suite collaborative complète aux députés et collaborateurs parlementaires, pour leur permettre de mieux réaliser leurs travaux, sans le risque de regards indiscrets. Parmi de nombreux autres exemples : la Fédération Française de Rugby pour la gestion du Rugby à 7 masculin, Vinci pour des projets de construction, la Région Grand Est pour la gestion des projets, le SIG (Service d’Information du Gouvernement), des laboratoires du CNRS, plusieurs ministères ou encore le Château de Versailles.

Wimi est Lauréat French Tech 2030, et a été sélectionnée dans le plan de relance France 2030.

GSM : Quel est votre produit ou service phare pour 2024 ?

Lionel Roux :Notre produit phare est bien sûr la suite Wimi, suite collaborative intégrée, souveraine et sécurisée (qualification SecNumCloud de l’ANSSI courant T3 2024). Wimi est donc bien partie pour être la première suite collaborative souveraine et sécurisée adressant les nouvelles attentes de notre marché (couverture fonctionnelle riche + niveau de sécurité élevé).

GSM : Quelles sont les points forts de cette offre ?

Lionel Roux :Notre solution à trois principaux points forts :

1/ une couverture fonctionnelle complète : espaces de travail, communautés internes, emails, chat & channels, documents & drive, tâches & Gantt, agendas & réunions, appels vidéos, signature électronique, reporting & activités, et fonctionnalités de sécurité́ (chiffrement de bout- en-bout, tatouage numérique, MFA...),

2/ l’intégration de l’ensemble de ces fonctionnalités sur une seule plateforme avec une expérience utilisateur travaillée,

3/ et enfin la qualification SecNumCloud de l’ANSSI (Agence Nationale de la sécurité des systèmes d’information), en T3 2024.

GSM : Quelle est sa cible ?

Lionel Roux :Les profils de nos clients cibles sont variés : ce sont des chefs de projets, directeurs de business unit, chef d’entreprise, directeurs des services informatiques de grandes entreprises (OIV/ OSE), ETI/PME, professions libérales, Universités, écoles, administrations, secteur public, collectivités, organismes publics… en France et à l’international.

Ces profils nous sollicitent généralement lorsqu’ils sont à la recherche d’une suite collaborative intégrée, avec une excellente expérience utilisateur, pour travailler sur des projets nécessitant un niveau de sécurité et de confidentialité important (SecNumCloud en cours Wimi).

GSM : Comment accompagnez-vous vos clients ?

Lionel Roux :Nous accompagnons nos clients par 5 canaux :

1/ Wimi Bot : Wimi Bot se situe en bas a droite de l’interface. Il diffuse des vidéos contextuelles, des conseils directement depuis la plateforme. Il propose également un canal direct de communication instantanée avec nos équipes support.

2/ Webinaires dédiés : Des webinaires Wimi peuvent être organisés pour accompagner les utilisateurs autour de vos cas d’usages spécifiques. Sur invitation (non-intrusif), les utilisateurs peuvent choisir de participer s’ils en éprouvent le besoin ou visualiser un replay (proposé via Wimi Bot).

3/ Séances d’accompagnement : Réalisée par des consultants digitaux Wimi, une séance d’accompagnement dure 2 heures et se déroule in situ ou à distance par groupe de 8 personnes max. La séance se concentre sur la manière dont les équipes vont prendre en main leur espace collaboratif, ce qui représente une étape cruciale pour la réussite des projets.

4/ Base de connaissances : La base de connaissances Wimi propose de nombreux articles et contenus riches (vidéos, gif, captures commentées,…) qui explique comment fonctionne le service.

5/ Chaine YouTube : La chaine YouTube « WimiTV » regroupe tous les contenus vidéos réalisés pour présenter les fonctionnalités du services et accompagner nos utilisateurs d’une manière visuelle, efficace et ludique.

GSM : Quelle est votre stratégie marketing ?

Lionel Roux :Notre stratégie marketing s’articule autour de 4 grands piliers :

1/ L’inbound marketing : la création de contenus de qualité amenant du traffic web qualifié sur notre site internet, en vue de création de comptes d’essais ou de demandes de démonstration (SEO, SEA, Livres Blancs…).

2/ L’outbound marketing/sales : diffusion ciblée de contenus vers nos clients cibles (publipostage, newsletter, emailings…).

3/ Réseaux sociaux : animation de notre page LinkedIn avec du contenu de qualité

4/ Participation à des salons et conférences (ex : InCyber FIC, Paris Cyber Show, European Cyber Week…) et évènements associatifs (GINUM, OIP, Hexatrust…).

GSM : Pour conclure, quel serait votre message à nos lecteurs ?

Lionel Roux :Wimi a pour ambition d’offrir aux acteurs privés et publics l’alternative européenne, souveraine et sécurisée pour la collaboration numérique.

En effet, la sécurité et la souveraineté numérique sont devenues stratégiques pour les Etats, les entreprises et plus largement les organisations. En France et pour un nombre croissant d’Etats en Europe et dans le monde, il en va de la protection des intérêts vitaux. Les armées et les industries qui les équipent réclament autonomie et protection pour leurs échanges numériques. Dans le secteur civil, les entreprises et les collectivités découvrent les dangers d’une dépendance excessive envers les majors.

De cette ambition découlent les 3 priorités de Wimi :

· Concilier protection et performance d’usage. À quoi bon un système souverain et ultra sécurisé, s’il est quasi inutilisable, lent, démodé́ et finalement contourné par les utilisateurs pressés ? Nous sommes fiers d’offrir avec Wimi la suite collaborative préférée des utilisateurs, améliorée en continu à leur contact. Nos clients bénéficient de gains de productivité, réduisent l’empreinte environnementale des déplacements, réunions et courriels inutiles ; les échanges entre équipes distantes deviennent fluides ; l’engagement des équipes en mode projet encouragé ; le contrôle centralisé est à la fois discret et puissant.

· Le défi de la scalabilité, pour faire face à la croissance rapide de la demande. Notre nouvelle infrastructure a été conçue pour répondre à ce défi et accompagner nos clients sur des déploiements d’ampleur.

· Le défi de la sécurité. En étroite collaboration avec l’ANSSI et des experts reconnus, nous avons fait les choix d’architecture logicielle et matérielle afin d’offrir l’état de l’art en matière de sécurité numérique autour du référentiel SecNumCloud. Pour les organisations manipulant des données sensibles, l’offre Wimi Armoured va plus loin encore et propose des dispositifs renforcés y compris en Diffusion Restreinte.

Nous avons promis de bâtir pour la France et l’Europe une alternative pour une collaboration numérique solide, sécurisée, souveraine. Avec l’appui constant de nos parties prenantes, États et financeurs, l’engagement total d’une équipe aussi motivée que talentueuse et la confiance que nos clients nous portent, nous y parviendrons.