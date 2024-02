Linedata s’associe à Conduit Security

février 2024 par Marc Jacob

Alors que la SEC et les autorités régulatrices des marchés internationaux mettent en place de nouvelles règles de conformité sur la divulgation des incidents de cybersécurité et de protection des données comme DORA pour répondre à l’évolution rapide des menaces intensifiée par l’intelligence artificielle, la détection et la lutte contre les menaces sont devenues plus vitales que jamais pour les sociétés de gestion d’actifs. En intégrant la technologie de détection avancée de Conduit Security à l’offre Linedata Protect, les clients de Linedata bénéficient d’une solution complète permettant d’appréhender non seulement les menaces de cybersécurité existantes, mais aussi les formes émergentes et évolutives, comme la fraude par virement et les deep fakes.

Conduit apporte son expertise dans la gestion proactive des risques de fraude par virement. Le logiciel de Conduit offre des recommandations de bonnes pratiques et procédures codifiées, une analyse des risques et menaces (Threat Intelligence) pertinente, ainsi qu’une plus grande transparence et un meilleur contrôle, permettant aux clients de Linedata de détecter et de prévenir en temps réel les tentatives de fraude par virement.

Dans une ère où les menaces cybers sont de plus en plus coûteuses pour les gestionnaires d’actifs, les fonds spéculatifs et les sociétés de capital-investissement sont des cibles particulièrement vulnérables. Les services de cybersécurité complets de Linedata comprennent des services de détection, réponse et remédiation d’incidents managés (MDRR) ainsi que le développement de politiques de sécurité, la formation des collaborateurs, l’évaluation de la vulnérabilité et le pentest, la gestion des risques sur l’ensemble de la chaîne logistique ainsi que le « CISO-as-a-Service ». Linedata Protect et Linedata Protect Premium sont proposés sur un modèle à la consommation, sans minimums, permettant des prix transparents et une politique de contrôle des coûts, avec la possibilité de s’adapter aux besoins évolutifs.