Libourne sécurise son avenir : Comment la mairie et la police municipale ont modernisé leur contrôle d’accès avec HID

juin 2025 par Marc Jacob

Le défi : Simplifier et renforcer la sécurité municipale La mairie de Libourne et sa police municipale étaient confrontées à une problématique croissante de sécurité. La gestion des accès aux bâtiments municipaux, reposant sur des systèmes hétérogènes, s’avérait complexe et inefficace. L’armurerie, en particulier, nécessitait une solution de contrôle d’accès et de traçabilité RFID des équipements moderne, fiable et adaptée à la sensibilité de cet espace stratégique.

L’objectif initial était clair : moderniser le contrôle d’accès de l’armurerie. Toutefois, les capacités offertes par la solution déployée ont rapidement convaincu les équipes municipales et la DSI d’étendre son usage à d’autres bâtiments, grâce à des fonctionnalités avancées telles que la compatibilité avec les smartphones et une gestion centralisée.

La solution : Un système de contrôle d’accès complet et évolutif avec HID et l’expertise d’Addixi dans le domaine RFID

Pour répondre à ces enjeux, la mairie a fait appel à Addixi, expert en sûreté des bâtiments, traçabilité RFID et intégration logicielle ainsi qu’aux solutions avancées de HID Global. Ce partenariat a permis d’implémenter une infrastructure sécuritaire complète, robuste, évolutive et adaptée aux besoins spécifiques de Libourne.

L’installation a débuté par la sécurisation de l’armurerie de la police municipale, le service informatique, l’accès aux salles serveurs et télécoms. II a ensuite été étendue à d’autres bâtiments de la commune, couvrant ainsi 30 à 40 portes et une centaine d’utilisateurs.

Le système mis en place inclut les technologies HID tels que :

• Des contrôleurs d’accès VertX,

• Des lecteurs RFID Signo et OmniKey,

• L’accès par Smartphone,

• Les Tags et balises RFID.

Un aspects clé du projet était la volonté de la Direction des Systèmes d’Information (DSI) de la commune de conserver un contrôle total sur les outils déployés. En conséquence, la technologie mise en œuvre fonctionne localement (et non sur le cloud), garantissant ainsi une autonomie complète dans la gestion des accès.

Les technologies HID combinées au savoir-faire d’ADDIXI dans les domaines de la sureté des bâtiments et de la RFID ont permis à la commune de Libourne de déployer une solution fluide et sécurisée des accès (par profil utilisateur) et une traçabilité complète des équipements de sa Police Municipale.

De son côté, la solution AddLock Tracking permet une gestion centralisée des accès, des évènements et des équipements de la Police. Cette solution stable et évolutive répond aux besoins actuels et futurs de la commune.

Résultats : Une gestion optimisée et des économies substantielles

• Une gestion des accès plus fiable et plus simple

Depuis l’implémentation des technologies HID avec la solution logicielle ADDIXI , les bénéfices ont été immédiatement visibles. La première constatation a porté sur la stabilité du système. Contrairement aux anciennes solutions, la solution HID mise en œuvre par Addixi s’est distinguée par une performance fiable, sans interruptions majeures. Cette fiabilité a permis de réduire significativement le temps consacré à la gestion des systèmes, avec un nombre réduit de pannes et d’incidents techniques.

• Des économies substantielles grâce à une gestion centralisée

Les bénéfices financiers ont également été significatifs. Grâce à l’expertise d’Addixi, la centralisation de la gestion des accès a permis de réduire les coûts de maintenance des systèmes. De plus, l’architecture simplifiée et la compatibilité des équipements HID ont facilité les évolutions futures du système, réduisant ainsi les coûts liés aux mises à jour et aux intégrations supplémentaires.

• Gain de temps et sécurisation des équipements de la Police Municipale

Les tags RFID HID couplés à la solution AddLock Tracking permettent un gain de temps significatif dans les phases d’équipements des agents, une automatisation des inventaires, une prévention contre les pertes, une visibilité en temps réels et une conformité réglementaire.

• Une solution évolutive pour répondre aux besoins futurs

Un aspect essentiel réside dans la flexibilité et la diversité des solutions HID, déployées par Addixi, qui ont offert à la mairie de Libourne la possibilité d’explorer la mise en place de fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, les contrôleurs d’accès HID permettent une extension simple vers d’autres sites ou l’ajout de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins évolutifs de la commune tel que la mise en place d’alertes pour les personnes en danger.

Perspectives d’évolution : Vers une généralisation à l’ensemble de la commune

Le partenariat entre Addixi et HID a permis à la mairie de Libourne de franchir une première étape décisive dans la modernisation de la sécurité des bâtiments municipaux. Aujourd’hui, les équipes, accompagnées par Addixi, envisagent de d’étendre cette solution à l’ensemble de la commune en l’étendant à d’autres sites sensibles, tout en continuant à utiliser la flexibilité offerte par les produits HID.

En conclusion : Une collaboration gagnant-gagnant pour une sécurité durable

Ce projet démontre comment l’expertise d’Addixi et les solutions avancées de HID peuvent transformer la gestion de la sécurité dans les collectivités locales. La mairie de Libourne dispose aujourd’hui d’une infrastructure fiable, évolutive et centralisée, répondant à ses besoins actuels et préparée pour l’avenir.

En alliant expertise et technologies avancées, Addixi et HID offrent à la mairie une plateforme sécuritaire pérenne, capable de s’adapter aux défis de demain. Ce projet illustre une véritable réussite dans la transformation numérique et sécuritaire des collectivités locales.

M. Laurent Brière, fondateur et gérant d’Addixi conclut : « Grâce à notre partenariat avec HID, nous avons pu proposer des solutions de sécurité de pointe parfaitement adaptées aux besoins de nos clients, tout en bénéficiant d’un support technique réactif et d’une technologie fiable et innovante. »

Le projet en chiffres :

• 5 bâtiments municipaux sécurisés, en plus de l’armurerie.

• 30 à 40 portes équipées de contrôleurs d’accès modernes.

• Environ 100 utilisateurs bénéficient d’une gestion simplifiée des accès.

• 30 agents de Police Municipale.

• 150 équipements sensibles sous traçabilité RFID.

• Gestion des munitions personnelles et mutualisées

• 0 dépendance au cloud, grâce à une infrastructure locale garantissant autonomie et sécurité des données.

Caractéristiques principales de la solution déployée :

1. Technologie locale et autonome : Le système fonctionne entièrement sur site, répondant à l’exigence de la Direction des Systèmes d’Information (DSI) de conserver un contrôle total, sans dépendance au cloud.

2. Interopérabilité : La solution HID permet une gestion centralisée et fluide des utilisateurs et équipements, avec des niveaux de sécurité personnalisables selon les besoins.

3. Accès mobile : Gestion des accès via des badges ou des smartphones, facilitant l’utilisation et améliorant la flexibilité.

4. RFID : Les tags et balises RFID sans contact apportent une rapidité, une précision et une sécurité aux besoins de traçabilité des armes, munitions et équipements de la Police Municipale.