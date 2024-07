LexisNexis lance Lexis+ AI en France

juillet 2024 par Marc Jacob

LexisNexis annonce le lancement commercial de Lexis+ AI France, solution d’IA générative permettant d’interagir avec la base de données juridiques et de contenus pratiques exclusive de LexisNexis, et garantissant des résultats fiables et sécurisés en quelques secondes.

Lancé par LexisNexis® Legal & Professional Lexis+ AI en France est disponible pour l’ensemble des professionnels du droit français. Cette nouvelle annonce fait suite à des avant-premières commerciales couronnées de succès aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni.

Lexis+ AI offre une interface conviviale et intuitive et combine la puissance de l’IA générative à la technologie de recherche propriétaire de LexisNexis. Les résultats générés par Lexis+ AI s’appuient sur l’ensemble du contenu juridique fiable et exclusif de LexisNexis. Lexis+ AI fournit les liens directs vers les sources citées dans ses réponses permettant ainsi aux utilisateurs de vérifier et d’approfondir immédiatement ces informations, et réduisant ainsi le risque de contenus inventés.

Développé en collaboration avec des professionnels du droit de premier plan, Lexis+ AI a été conçu pour répondre aux besoins quotidiens des juristes. « L’IA juridique est un sujet essentiel pour les cabinets d’avocats et le choix d’un logiciel qui allie une ergonomie adaptée aux besoins des avocats et une fiabilité absolue des sources n’est pas aisée, dans un contexte où l’offre se développe rapidement. UGGC Avocats, toujours précurseur dans la maîtrise des solutions technologiques, a donc engagé une réflexion poussée sur ce thème et, dans ce cadre, a eu la possibilité d’être bêta testeur de Lexis+ AI. Nous avons pu constater qu’en s’appuyant sur une interface ergonomique permettant d’accéder rapidement et facilement aux sources, ainsi que sur l’abondant fonds documentaire de LexisNexis, cette nouvelle plate-forme est une des plus abouties et complètes pour faciliter et améliorer les recherches et, ainsi, gagner en productivité », confirme Philippe Hansen, Avocat Associé, UGGC Avocats.

Les fonctionnalités de Lexis+ AI, développées en interne en collaboration avec des partenaires leaders mondiaux de l’IA générative, offrent une expérience parfaitement intégrée à l’écosystème LexisNexis. La solution regroupe quatre fonctionnalités clés : recherche conversationnelle, rédaction juridique intelligente, résumé de jurisprudence, et analyse de document.

L’ensemble de la solution s’appuie sur des technologies de pointe en matière de cryptage et de protection des données. Les documents téléchargés sont systématiquement purgés à la fin de chaque session, et les utilisateurs peuvent facilement gérer ou supprimer l’historique de leurs conversations. La solution s’améliore continuellement : les experts juridiques de LexisNexis échantillent régulièrement des centaines de milliers de réponses générées par l’IA afin d’affiner et d’éduquer le modèle. LexisNexis emploie ainsi plus de 2 000 ingénieurs, data scientists et experts pour développer, tester et valider ses solutions et fournir des informations complètes et précises.

LexisNexis développe des solutions juridiques d’intelligence artificielle (IA) de manière responsable, avec une supervision humaine. Faisant partie de RELX, société cotée au FTSE, LexisNexis suit les principes d’IA responsable établis par le groupe. Ces principes exigent que l’entreprise prenne en compte l’impact réel de ses solutions sur les personnes et qu’elle agisse de manière proactive pour prévenir tout biais et préjugés. RELX Responsible AI Principles.