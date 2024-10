LexisNexis et LegalVision signent un partenariat pour digitaliser les formalités d’entreprise

octobre 2024 par Marc Jacob

À la veille du Congrès des experts-comptables du 9 au 11 octobre à Marseille, LexisNexis et LegalVision, acteur majeur de la digitalisation des formalités juridiques et administratives en ligne, annoncent la signature d’un partenariat stratégique. Dans un contexte marqué par les défis liés à la mise en œuvre du Guichet Unique, cette collaboration vise à intégrer Lexis Poly avec les services innovants de LegalVision, pour proposer ainsi aux professionnels du droit et du chiffre une solution complète pour gérer leurs dossiers juridiques de bout en bout.

Après le défi du Guichet Unique lancé pour centraliser les formalités d’entreprises, le partenariat entre LexisNexis et LegalVision répond aux attentes croissantes des professionnels du droit et du chiffre pour une gestion fluide et précise des démarches administratives.

Ce partenariat vise en effet à proposer une offre complète de solutions numériques robustes et agiles, associant la puissance technologique et l’expertise humaine :

Une plateforme riche et intuitive de gestion des formalités

Le soutien de 40 formalistes LegalVision pour une délégation partielle ou totale des démarches administratives

La publication en un clic des annonces légales générées dans la suite Lexis Poly

Un partenariat gagnant-gagnant

Grâce à cet accord stratégique LexisNexis intègre à son écosystème Lexis Poly - apprécié pour son précieux concours dans la digitalisation des experts-comptables - les services de LegalVision, que LexisNexis proposera en option à ses clients.

Fort d’une plateforme digitale traitant plus de 40.000 formalités par an LegalVision aidera les clients de LexisNexis à gagner en efficacité et en précision tout en réduisant le risque de rejet auprès des greffes. Ces derniers pourront également compter sur l’accompagnement personnalisé des formalistes de LegalVision, experts dans le décryptage des procédures complexes et les interactions avec les administrations. En capitalisant sur la notoriété et le rayonnement de LexisNexis, LegalVision s’assure de son côté un important levier de développement.

La signature du partenariat sera officialisée en marge du Congrès des experts-comptables à Marseille le 10 octobre 2024 à 18h, à l’issue d’une démonstration conjointe de Lexis Poly et LegalVision mettant en lumière les bénéfices immédiats pour les utilisateurs professionnels. La signature sera suivie d’un cocktail permettant de poursuivre les échanges.