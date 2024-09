Leviia Storag3 annonce sa certification par Bacula Systems SA

septembre 2024 par Marc Jacob

Ces avancées marquent la volonté de l’entreprise de renforcer sa position sur un marché dominé par les géants américains tels qu’Amazon S3, Microsoft et Google.

– Leviia noue un partenariat stratégique avec Bacula System SA : Leviia franchit aussi un nouveau cap en s’associant à Bacula System SA. Ce partenariat marque la certification officielle de Leviia Storag3 par Bacula System SA, apportant ainsi une garantie de compatibilité totale et d’efficacité aux clients utilisant le logiciel Bacula Enterprise. Parmi les utilisateurs de Bacula Enterprise, on retrouve des organisations de premier plan telles que DPD, la NASA, Vinci, ou même l’US Air Force.

– Leviia lance une nouvelle région de stockage à Lyon : Leviia déploie une nouvelle région à Lyon, une étape clé pour renforcer la sécurité et la résilience de son infrastructure. Avec cette expansion, Leviia répond à un enjeu crucial de la cybersécurité : la diversification géographique des données. Les clients de Leviia ont maintenant la possibilité de choisir où leurs données seront stockées. Cela leur permet, notamment dans le cadre d’un Plan de Reprise d’Activité (PRA), de ne pas centraliser leurs données dans une seule zone géographique, réduisant ainsi les risques en cas de sinistre ou de cyberattaques.

Leviia permet aux entreprises de s’inscrire pleinement dans la stratégie 3-2-1 ou 3-2-1-0, en offrant avec Leviia Storag3 un maillon essentiel : la création d’une copie de données hors site et en ligne, une solution de plus en plus prisée pour sa sécurité, son coût et sa scalabilité. Cette approche facilite également la mise en place des Plans de Reprise et de Continuité d’Activité (PRA/PCA), essentiels à la résilience des entreprises.