Les tendances 2025 de l’industrie PKI : La sécurité de l’identité traditionnelle dans l’entreprise moderne

décembre 2024 par Mohit Kumar, GMO GlobalSign

La PKI est un cadre de politiques, de procédures et de technologies utilisées pour créer, gérer, distribuer, utiliser, stocker et révoquer des certificats numériques et des clés cryptographiques. Elle garantit le transfert électronique sécurisé d’informations pour une série d’activités en réseau telles que le commerce électronique, la banque en ligne et le courrier électronique confidentiel. La PKI est la base d’un Web sécurisé.

L’importance de la PKI ne cesse de croître dans une multitude d’industries, de la finance à la santé en passant par l’industrie manufacturière. La sécurité numérique devenant de plus en plus omniprésente, les organisations prennent conscience du rôle de la cryptographie dans la protection des informations sensibles et le maintien de la confiance dans les transactions numériques.

Ces tendances ont été déterminées par un certain nombre de facteurs et continueront d’évoluer à mesure que les entreprises seront de plus en plus présentes en ligne. L’essor de l’intelligence artificielle (IA) a également un effet sur l’espace PKI, l’automatisation et les changements réglementaires qui en découlent entraînant de nouvelles intégrations.

Les effets des progrès de l’IA et de la réglementation

L’IA rend la sécurité numérique plus intelligente, plus rapide et plus efficace. Elle représente également une menace croissante et considérable. Ce n’est pas une surprise et c’est une tendance que nous avons observée ces dernières années - mais son utilisation continue devient rapidement moins une commodité et plus une nécessité. Comme l’IA, l’automatisation de la gestion des certificats numériques est de plus en plus populaire car elle réduit la charge de la gestion d’un nombre croissant de certificats pour une présence en ligne de plus en plus importante pour de nombreuses organisations. Et son utilisation dans la détection et la prédiction des menaces, ainsi que l’absence d’erreur humaine, signifient qu’elle ne peut que devenir de plus en plus omniprésente dans la gestion des certificats.

Il y a aussi l’élément IoT : Le nombre total de dispositifs IoT connectés devant atteindre 55,7 milliards d’ici à 2025 selon la firme, IDC, le rôle futur de l’IA dans leur gestion sera indispensable. L’intégration de la PKI dans l’IoT est une couche fondamentale de la sécurité des appareils, et c’est grâce à l’utilisation de plateformes automatisées que cette base est rendue plus solide. Le nombre toujours croissant d’appareils en ligne nécessite des mesures de sécurité robustes pour protéger la communication, l’authentification et l’intégrité des données des appareils.

Les développements réglementaires et les normes industrielles pour gérer cela ont été nombreux - comme le portefeuille d’identité numérique de l’UE et eIDAS 2.0, qui pourrait révolutionner la gestion de l’identité numérique en Europe, et qui marquera une plus grande dépendance à l’égard de la PKI pour garantir l’intégrité et l’authenticité des actifs numériques. D’autres initiatives visant à créer un écosystème d’images numériques sécurisé gagneront en importance, comme la Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), dont l’objectif est de créer des spécifications techniques pour établir la provenance et l’authenticité des contenus, afin d’aider à retracer la provenance des médias dans un monde où la désinformation est de plus en plus répandue. À mesure que ces initiatives prendront de l’ampleur, la demande d’émission de certificats évolutifs et automatisés augmentera, poussant les autorités de certification (AC) à fournir des solutions sécurisées et interopérables.

Montée en puissance de l’architecture de confiance zéro

L’une des conséquences de ces évolutions est le passage de plus en plus fréquent à des architectures de confiance zéro. Les taux d’adoption croissants font de la PKI un élément essentiel de l’authentification basée sur l’identité et de la communication cryptée. Dans ce contexte, les certificats seront de plus en plus souvent utilisés pour la vérification interne des utilisateurs, des appareils et des applications.

Cette tendance à l’adoption est probablement due, du moins en partie, au décret américain sur la cybersécurité de mai 2021, qui impose une évolution vers des architectures de confiance zéro. Un cadre de confiance zéro exige des vérifications constantes, et c’est là que la PKI jouera un rôle essentiel dans l’établissement d’identités sécurisées facilement vérifiables.

C’est ce que montre le rapport Gartner, qui indique que plus de 60 % des entreprises devraient abandonner progressivement les VPN traditionnels au profit d’un accès réseau à confiance zéro (ZTNA) d’ici à 2025. Cette transition entraînera une augmentation de la dépendance à l’égard de la PKI, qui fournit une méthode évolutive et fiable pour gérer l’authentification sécurisée.

Croissance des solutions basées sur l’informatique en nuage

Ce n’est pas la seule façon dont la PKI est nécessaire pour sécuriser les nouvelles façons de faire des affaires. Les entreprises s’orientent de plus en plus vers des architectures cloud-natives, et le rôle de la PKI dans la sécurisation de ces environnements devient de plus en plus critique. Il y a quatre ans, Gartner prévoyait que plus de 95 % des nouvelles charges de travail numériques seraient déployées sur des plateformes cloud-natives d’ici 2025, ce qui signifie que la sécurisation des services basés sur le cloud, des microservices et des environnements de conteneurs est d’une importance cruciale pour les organisations modernes. Cela se traduit par le fait que les principaux fournisseurs de cloud intègrent de plus en plus de services PKI et de gestion des certificats dans leurs offres. Dans l’ensemble, c’est ce qui s’est passé.

Les avantages de la PKI basée sur l’informatique en nuage sont nombreux. Elle offre une certaine évolutivité, permettant aux entreprises de gérer un grand nombre de certificats dont la durée de validité est de plus en plus courte, sans compromettre les performances. En outre, la flexibilité de ces solutions permet aux organisations de s’adapter rapidement à l’évolution des exigences en matière de sécurité, assurant ainsi une protection continue de leurs actifs numériques. À mesure que les charges de travail se déplacent vers le nuage, les entreprises devront suivre les tendances croissantes en s’assurant que leurs espaces de travail sont sécurisés en ligne en tirant parti de services sécurisés et d’environnements de conteneurs.

Les années à venir pour la PKI

L’année 2024 a été une année faste pour la PKI et, à l’horizon 2025 (et au-delà), nous sommes prêts à assister à de nouveaux changements en matière de sécurité numérique. Avec la progression continue des capacités d’IA et une infrastructure numérique de plus en plus étendue, l’importance de la sécurisation des identités en ligne et des charges de travail deviendra de plus en plus évidente. Cela exclut complètement les changements réglementaires importants que nous avons vus récemment, comme le portefeuille d’identité de l’UE, et encore plus à la pointe, comme les normes de cryptage du NIST pour la transition éventuelle vers des certificats de cryptographie post-quantique, signalant un avenir pas trop lointain où nous verrons un changement complet dans la façon dont la sécurité numérique est menée.

Compte tenu de ces changements, la PKI restera un élément fondamental dans le paysage de la sécurité au sens large, essentiel pour protéger les identités numériques et sécuriser les communications. Pour maintenir une position de sécurité solide, l’adaptation continue et l’intégration de la PKI avec les nouvelles technologies sont cruciales. Les organisations devraient évaluer leurs cadres de sécurité actuels et examiner comment la PKI peut être intégrée ou améliorée pour répondre aux défis futurs. Ce faisant, elles peuvent s’assurer que leur infrastructure numérique reste résistante face aux menaces émergentes.