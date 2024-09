Les téléphones portables nous espionnent-ils vraiment ?

septembre 2024 par Kaspersky

Lors d’une discussion entre amis sur un sujet précis, il arrive souvent que, peu de temps après avoir jeté un œil sur les réseaux sociaux, des publicités liées à cette conversation privée apparaissent. Cette situation récurrente a suscité des spéculations selon lesquelles les téléphones mobiles écoutent les conversations pour personnaliser la publicité. Cependant, il n’y a pas d’inquiétude à avoir. Les experts de Kaspersky réfutent cette idée, expliquent que ce mythe est lié à l’échange d’informations entre les appareils et au traçage des habitudes d’achat, et donnent des conseils sur la façon de protéger la vie privée de ceux qui ne se sentent pas à l’aise avec cette situation.

De nombreuses personnes ont l’impression que leur téléphone portable écoute leurs conversations pour ensuite leur faire parvenir de la publicité en ligne ciblée. Cette impression est principalement due à deux facteurs : la traçabilité des habitudes en ligne et l’échange de recommandations et de préférences entre des appareils proches les uns des autres.

Dès qu’un utilisateur navigue sur le web, ses habitudes et préférences sont traquées. Cela englobe aussi bien les sites web qu’il visite, les produits qu’il évalue, ceux qu’il achète, les recherches qu’il effectue, le contenu qu’il aime sur les réseaux sociaux, et même sa position, enregistrée par le GPS de son appareil. Ces informations permettent aux entreprises de connaître les intérêts et les préférences des utilisateurs et de leur faire des recommandations personnalisées. Par exemple, si quelqu’un fait des recherches sur des sentiers de randonnée, il est probable que des publicités pour des voyages dans des endroits où la randonnée est populaire lui soient proposées, même s’ils n’ont pas spécifiquement recherché ces lieux en particulier.

Mais la véritable cause du mythe selon lequel les téléphones portables espionnent les conversations réside dans le fait que des appareils situés à proximité ont la capacité de partager des informations entre eux. En effet, les smartphones sont dotés d’une fonction qui leur permet d’échanger entre eux des informations sur les habitudes d’achat et préférences de leurs utilisateurs respectifs. De la même manière que les gens partagent des informations lorsqu’ils parlent, les appareils font de même, dans le but d’améliorer la personnalisation des offres en ligne.

Il faut noter que ces échanges ne sont pas associés au détenteur du téléphone portable, mais au numéro d’enregistrement Internet (IP) de l’appareil. Cela signifie qu’aucune donnée personnelle ne « fuit ». Techniquement, ce qui est transmis, ce sont des « métadonnées » qui ne permettent pas d’identifier les personnes concernées.

« Chaque jour, nous recherchons ou consommons du contenu en ligne, et les appareils à proximité échangent des informations relatives à ces données en permanence. Nous ne le remarquons pas particulièrement lorsqu’il s’agit de sujets généraux, pensant qu’il s’agit simplement de publicité de masse. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un sujet spécifique, tel qu’un voyage dans un pays inhabituel ou un produit ou service particulier, et que nous voyons ensuite des publicités à ce sujet, cela nous interpelle beaucoup plus. Ce sont ces cas spécifiques qui nous donnent l’impression que nos téléphones portables écoutent nos conversations », explique Leandro Cuozzo, analyste de sécurité chez Kaspersky.

Les experts de Kaspersky recommandent de surveiller les applications qui traquent activement les habitudes de navigation ou les interactions des utilisateurs avec les contenus qui lui sont proposés. Pour ce faire, il suffit de vérifier les autorisations de chaque application lors de leur installation et de désactiver les fonctions considérées comme invasives. Pour limiter le partage des données personnelles, il est possible de modifier les paramètres du téléphone pour empêcher les applications d’accéder (et de partager avec des tiers) les données relatives à l’historique de navigation ou aux habitudes de consommation.