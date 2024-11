Les solutions d’IA avancées de Cloudera accélèrent l’aide humanitaire mondiale pour Mercy Corps

novembre 2024 par Marc Jacob

Cloudera annonce son partenariat avec Mercy Corps, une organisation caritative internationale de premier plan. Mercy Corps travaille avec des communautés dans plus de 40 pays touchés par des crises, des catastrophes, la pauvreté et le changement climatique. Son objectif : répondre aux besoins urgents et développer des solutions à long terme en vue d’un changement durable. Née de la participation au programme AI for Changemakers de Tech To The Rescue, cette collaboration s’appuie sur la nouvelle solution AI Inference de Cloudera avec NVIDIA AI sur Amazon Web Services (AWS). Son objectif : permettre à Mercy Corps d’améliorer la précision et l’efficacité de sa technologie de distribution d’aide.

Dans des régions telles que le Moyen-Orient et l’Afrique, les crises agricoles peuvent rapidement se transformer en catastrophes humanitaires, menaçant des millions de vies. Or, les organisations humanitaires ont souvent du mal à accéder à des données précises et attendues afin d’anticiper ces crises et d’en réduire l’impact grâce à des interventions efficaces. Pour combler cette lacune, Cloudera s’est associé à Mercy Corps pour développer l’outil Methods Matcher piloté par l’IA.

Methods Matcher peut résumer, référencer et recommander des recherches, les meilleures pratiques et des réponses aux crises, basées sur des données, pour les experts de l’aide humanitaire mondiale. Les équipes de Mercy Corps disposent sur le terrain d’exemples de projets d’IA pertinents, exécutés avec succès dans d’autres régions. Différents éclairages et analyses permettent de concevoir des programmes, de les mettre en œuvre et d’optimiser la prise de décision. Cet outil, conçu de bout en bout par les services professionnels de Cloudera, réduit le temps de recherche et booste l’efficacité des interventions aux moments où les équipes humanitaires et les communautés elles-mêmes en ont le plus besoin. Exécutée sur AWS, avec le traitement accéléré de NVIDIA AI Full Stack, cette application, basée sur le cloud, est dotée d’un assistant IA. Celui-ci interroge un référentiel d’informations critiques, incluant des documents de recherche, des projets antérieurs et les meilleures pratiques afin d’améliorer la prise de décision et le déploiement des ressources.

Il s’appuie sur le nouveau service AI Inference de Cloudera, basé sur la plateforme de traitement accéléré NVIDIA AI (qui inclut les microservices NVIDIA NIM, parties intégrantes de la plateforme NVIDIA AI Enterprise) pour un développement d’applications GenAI jusqu’à 36 fois plus rapide. Mercy Corps peut ainsi faire évoluer rapidement ses solutions IA, réduire ses frais généraux et prendre plus rapidement, et même sous pression, des décisions basées sur des données. En outre, l’infrastructure cloud qui soutient l’ensemble garantit évolutivité, sécurité et rentabilité.

« Le pouvoir de l’IA est illimité et notre travail avec Mercy Corps et le programme AI for Changemakers de Tech To The Rescue n’est que la partie émergée de l’iceberg par rapport à toutes les possibilités de l’IA », souligne Manasi Vartak, Chief AI Architect de Cloudera. « Il ne s’agit pas seulement d’utiliser la technologie à des fins sociales, mais aussi d’aider les organisations à acquérir les compétences et les capacités nécessaires pour exploiter l’IA en vue d’un impact réel et d’un changement durable. »

« Notre partenariat avec Cloudera nous a permis de déployer une solution IA avec une précision et une rapidité sans précédent. Nous pouvons respecter les engagements de notre organisation, à savoir fournir une aide vitale à l’aide de méthodes innovantes, fondées sur des données probantes », précise Alicia Morrison, Director of Data Science de Mercy Corps. « L’engagement de Cloudera à soutenir notre équipe avec la puissance de l’IA va nous aider à répondre aux crises plus rapidement et à prendre des décisions critiques, basées sur des données, aux moments qui comptent le plus. »