Les services e-mail de Gandi se voient doter de nouvelles fonctionnalités

février 2024 par Marc Jacob

Gandi.net, le spécialiste français de la vente et l’enregistrement de noms de domaine, de l’hébergement web, des solutions mail et des certificats SSL, annonce le lancement d’un nouveau produit MailBox assorti de nouvelles fonctionnalités comparé à l’ancien produit GandiMail.

Depuis juillet 2023, le service de boîtes e-mail proposé par Gandi a été décorrélé de celui des noms de domaine. Il prend aujourd’hui tout son essor, gagnant en autonomie, en performance et en se dotant de fonctionnalités supplémentaires :

• Sender Rewriting Scheme (SRS) : pour une plus grande délivrabilité

Face au risque de “spoofing” (usurpation des adresses d’expéditeur), les opérateurs de messagerie exigent des signatures de mail authentifiées et bloquent les e-mails ne disposant pas de ces authentifications. Parmi les dispositifs d’authentification utilisés, le Sender Policy Framework partage les adresses IP autorisées à utiliser un nom de domaine donné pour envoyer des e-mails. Mais en cas de redirection d’un mail par le destinataire, cette information est perdue ; la messagerie recevant la redirection peut ne pas accepter cette authentification. Le Sender Rewriting Scheme (schéma de réécriture de l’expéditeur) permet de conserver cette authentification lors d’un transfert et d’accroître ainsi la délivrabilité du mail.

• 2nd Chance Recovery : pour récupérer les messages supprimés par erreur

Les messages effacés par l’utilisateur sont désormais disponibles pendant une durée de 7 jours après leur suppression. Ils peuvent ainsi être récupérés en cas de mauvaise manipulation.

• Une interface repensée : pour assurer une parfaite maîtrise de sa boîte mail

L’ergonomie de l’interface a été revue pour permette aux utilisateurs de mieux définir les options d’identification, de récupération (avec les facteurs d’authentification de son choix) et gérer la fonctionnalité "2nd Chance Recovery"

• Un back-up quotidien : pour assurer une disponibilité maximum en cas d’incident sur le serveur

Le contenu des boîtes mail Gandi est dorénavant dupliqué quotidiennement sur un autre serveur, situé dans un lieu différent. Ainsi, en cas d’indisponibilité ou de destruction accidentelle du serveur primaire, l’utilisateur a toujours accès à la quasi-totalité de ses mails.

• Une capacité de stockage accrue : pour ne plus rater de messages

Afin d’éviter les “soft bounces” (retour d’un e-mail à son expéditeur lorsque la boîte destinataire est pleine), la capacité de la boîte mail standard passe de 3 Go à 10 Go ; la boîte mail Premium passe à 50 Go.

Ces nouvelles fonctionnalités viennent compléter les caractéristiques techniques de base proposées par Gandi :

• Alias illimités et redirections e-mails illimitées

• Nombre illimité d’adresses e-mail

• Accès facile aux e-mails depuis un navigateur web (SOGo et/ou Roundcube) ou n’importe quel client de messagerie électronique

• Filtres et règles avancées pour gérer les e-mails

• Répertoire des contacts, agendas partagés, répondeur automatique sur les versions bureau et mobile du webmail

• Serveurs de messagerie situés en Europe

• Assistance 24 heures sur 24

• Flexible, sans engagement

• Enfin Gandi fait partie des low 10 en termes d’abuse (bureaux d’enregistrement international avec un très faible taux d’abuse) conférant aux mails envoyés depuis ses serveurs un bon ranking et donc une délivérabilité forte

Plus de 66 000 clients, entreprises, organisations et particuliers ont d’ores et déjà adopté le service mails payants de Gandi, qui gère aujourd’hui plus de 250 000 adresses mail.