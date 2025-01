Les risques de cybersécurité de Deepseek : Commentaire de Darren Guccione, CEO et co-fondateur de Keeper Security

L’utilisation de plateformes d’IA telles que DeepSeek peut sembler être un pas en avant, mais les organisations doivent soigneusement considérer les risques - en particulier lorsque ces plateformes opèrent dans des environnements réglementaires où l’accès aux données et la surveillance sont moins transparents. La saisie d’informations sensibles de l’entreprise dans ces systèmes pourrait exposer des données critiques à une surveillance contrôlée par l’État ou à une utilisation abusive, créant ainsi un cheval de Troie au sein d’une organisation et de l’ensemble de ses employés. Cela a également d’importantes implications en matière de sécurité BYOD (Bring Your Own Device) et au niveau des utilisateurs, puisque les employés peuvent télécharger cette application sur leur appareil personnel, qui peut ensuite être utilisé pour effectuer des transactions sur le site web, les applications et les systèmes de l’organisation. Ce risque pourrait avoir un impact exponentiel sur la confidentialité et la sécurité des données s’il n’est pas correctement géré.