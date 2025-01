Les risques cyber en hausse selon le Forum Économique Mondial – Analyse de Tenable

janvier 2025 par Robert Huber, Chief Security Officer de Tenable

« Selon les récents rapports du Forum Économique Mondial sur les risques cyber mondiaux, l’inquiétude face au cyberespionnage et à la cyberguerre demeure forte, ces derniers se classant au cinquième rang des préoccupations.

« Ces observations reflètent les conclusions du rapport 2024 sur les perspectives des Chief Risk Officers, où 71 % d’entre eux se disaient préoccupés par l’impact des risques cyber et des activités criminelles (blanchiment d’argent, cybercriminalité, etc.) sur leurs organisations. La probabilité croissante d’activités malveillantes et la sophistication accrue des perturbations technologiques ont été signalées comme des préoccupations majeures. Ces menaces géopolitiques génèrent une incertitude à grande échelle, qui s’étend également aux risques liés aux chaînes d’approvisionnement.

« Il y a une tendance à se laisser distraire par ces grandes problématiques, souvent hors du champ d’action des équipes de sécurité. En réalité, la majorité des risques cyber peuvent être atténués grâce à des pratiques de base en matière d’hygiène cyber. Identifier les expositions, telles que les mauvaises configurations, les faiblesses et les vulnérabilités, tout en les associant à une intelligence contextuelle et à une analyse des chemins d’attaque, permet aux organisations de mieux prioriser leurs actions pour réduire les risques, protégeant ainsi l’organisation indépendamment du contexte mondial. »