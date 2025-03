Les revendeurs français misent sur la croissance du cloud mais doivent renforcer leurs compétences pour saisir les opportunités, selon Westcon-Comstor

mars 2025 par Westcon-Comstor

Le fournisseur mondial de technologies et distributeur spécialisé a interrogé près de 900 partenaires dans huit pays pour son rapport « Mastering the Maze », et a constaté que 68 % des répondants basés en France considèrent le développement d’une activité cloud comme une priorité. À l’échelle internationale, cette moyenne s’élève à 85 %.

Le marché du cloud, en pleine expansion, représente une opportunité stratégique pour l’ensemble des pays couverts par l’étude : Australie, France, Allemagne, Indonésie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Afrique du Sud et Royaume-Uni.

Plus des deux tiers (67 %) des partenaires français déclarent que leurs clients recherchent des compétences spécialisées dans le domaine du cloud.

Ils se montrent parmi les plus confiants quant à leur capacité à répondre à ces demandes, avec seulement 35 % des répondants citant le manque de compétences techniques comme un défi, contre une moyenne internationale de 43 %.

Un manque de compétences techniques et d’expertise FinOps – ainsi que des obstacles liés au recrutement et à la gestion des talents – figure parmi les principaux défis auxquels les partenaires sont confrontés pour répondre aux besoins cloud des utilisateurs finaux.

L’exploitation optimale des programmes des fournisseurs de cloud est un autre défi majeur pour les partenaires, 67 % des répondants français (contre une moyenne internationale de 58 %) soulignent qu’il s’agit de l’un des plus grands obstacles auxquels ils sont confrontés lorsqu’ils conseillent leurs clients sur l’optimisation des coûts du cloud. Par ailleurs, 58 % des personnes interrogées en France (moyenne internationale : 65 %) soulignent des difficultés à comprendre les modèles de tarification du cloud, la complexité de ces modèles rendant difficile l’estimation précise des coûts pour les clients.

En revanche, seuls 28 % des partenaires français citent la pression de surpasser leurs concurrents en offrant des solutions meilleures et plus rapides, contre une moyenne internationale de 40 %, ce qui suggère que la concurrence sur le marché est moins préoccupante en France que dans d’autres pays.

Parmi les autres obstacles au succès dans le cloud, il faut noter la capacité à répondre aux besoins des clients en matière de sécurité de l’informatique dématérialisée.

À l’échelle internationale, l’étude révèle également que :

Les partenaires estiment que 50 % des clients optent pour des solutions de cloud hybride, tandis que 27 % privilégient une migration complète, traduisant une approche prudente des migrations.

Un quart (25 %) des partenaires se considèrent comme « born in cloud », tandis que 23 % affirment développer une activité cloud après s’être auparavant concentrés sur des solutions sur site.

Près de la moitié (46 %) des répondants mettent en avant la formation et le développement des compétences comme un levier clé pour les distributeurs afin d’accompagner la montée en puissance de leurs capacités cloud.

Par ailleurs, au niveau mondial, 75 % des partenaires considèrent les marketplaces des hyperscalers du cloud comme une opportunité plutôt qu’une menace et les utilisent activement.

La publication de cette étude s’inscrit dans une période de forte accélération de la stratégie cloud de Westcon-Comstor. Fin 2024, l’entreprise est devenue distributeur agréé Amazon Web Services (AWS) en Europe, en complément d’un partenariat déjà établi en Asie-Pacifique.

Cela fait suite à l’acquisition par Westcon-Comstor de Rebura, société de conseil spécialisée AWS, et au lancement du programme AWS Marketplace de Westcon-Comstor, qui est conçu pour accélérer la croissance d’AWS Marketplace pour les éditeurs et les fournisseurs.

« Notre étude montre que le Channel est prêt à saisir les énormes opportunités de croissance offertes par le marché du cloud, mais qu’il est confronté à certaines lacunes en matière de compétences, de capacités et d’expertise », a déclaré David Grant, PDG de Westcon-Comstor. « Les partenaires du monde entier sont à des stades différents de leur parcours dans le cloud, mais ils ont en commun le désir d’étendre leurs capacités dans ce domaine et de répondre aux besoins de leurs clients. Il incombe aux distributeurs de soutenir, d’habiliter et d’autonomiser les partenaires dans la poursuite de ces objectifs en exploitant et en déployant leur propre expertise en matière de cloud ».

« L’adoption du cloud est un tremplin pour l’innovation, la croissance et les gains de productivité pour les partenaires et leurs clients », a déclaré Aaron Rees, fondateur et PDG de Rebura, une société de Westcon-Comstor. « Cependant, le channel a encore du chemin à parcourir pour maîtriser le cloud, avec de nombreux partenaires qui développent encore leurs propres compétences tout en s’efforçant de satisfaire les attentes des clients. Nos résultats suggèrent que les partenaires savent où ils doivent développer leurs capacités en matière de cloud - le défi est de trouver le bon soutien pour les aider à atteindre leurs objectifs - le défi consiste à trouver le soutien adéquat pour combler ces lacunes ».