Les règles du jeu des partage et réutilisation des données personnelles à l’ère du numérique

septembre 2024 par Patrick Blum, Délégué Général de l’AFCDP

Dans un monde de plus en plus connecté, la question de la réutilisation des données personnelles est devenue un enjeu majeur, tant sur le plan éthique que juridique et économique. Entre protection de la vie privée, innovation technologique et impératifs de sécurité, le débat ne cesse de s’intensifier, soulevant de nombreuses interrogations sur l’avenir de nos sociétés numériques.

Le RGPD : pierre angulaire de la protection des données en Europe

Principes fondamentaux

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), entré en vigueur en 2018 dans l’Union européenne, a marqué un tournant décisif dans la gestion des données personnelles. Ce cadre juridique impose aux entreprises et organisations des règles strictes en matière de collecte, de traitement et de stockage des données personnelles des citoyens européens.

Les principes clés du RGPD incluent le consentement explicite et éclairé des utilisateurs pour la collecte de leurs données, la limitation de la collecte aux données strictement nécessaires (principe de minimisation), le droit d’accès et de rectification des données par les individus, le droit à l’effacement des données (ou « droit à l’oubli »), le droit à la portabilité des données, l’obligation de notifier les violations de données dans les 72 heures et la désignation d’un délégué à la protection des données (DPO) pour certaines organisations.

Ces dispositions visent à redonner aux individus le contrôle sur leurs informations personnelles et à responsabiliser les entreprises dans leur utilisation des données.

Transfert de données hors UE et le cas particulier des États-Unis

Le RGPD accorde une attention particulière au transfert de données personnelles en dehors de l’Union européenne. Le principe de base est que les données des citoyens européens ne peuvent être transférées que vers des pays tiers offrant un niveau de protection « adéquat ».

Le cas des États-Unis est particulièrement complexe. Après l’invalidation du « Safe Harbor » en 2015, puis du « Privacy Shield » en 2020 par la Cour de justice de l’Union européenne, un nouveau cadre a été mis en place : le Data Privacy Framework (DPF). Adopté en 2023, ce nouveau dispositif vise à limiter l’accès des services de renseignement américains aux données des Européens, établit un mécanisme de recours indépendant pour les citoyens européens et renforce les obligations des entreprises américaines en matière de protection des données.

Malgré ces avancées, le DPF fait l’objet de critiques, notamment de la part d’associations de défense des libertés numériques qui estiment que les garanties offertes restent insuffisantes. Du fait des recours dont il fait l’objet, ce cadre a un avenir incertain qui crée une situation instable pour les organismes, très nombreux, dont les activités s’appuient sur des transferts de données vers les États-Unis.

Les données de santé : un cas particulier hautement sensible

Une protection renforcée

Les données de santé bénéficient d’une protection renforcée dans le cadre du RGPD qui les classe dans une catégorie spéciale de données nécessitant des mesures de sécurité accrues. Leur collecte et leur traitement sont soumis à des conditions strictes, notamment le consentement explicite de la personne concernée (sauf exceptions légales), la limitation du traitement à des finalités spécifiques (recherche médicale, santé publique, etc.), et l’obligation de mettre en place des mesures de sécurité renforcées.

Les défis de l’anonymisation

La réutilisation des données de santé, notamment à des fins de recherche, pose la question cruciale de l’anonymisation. Même anonymisées, ces données peuvent parfois permettre de réidentifier les individus, ce qui soulève des inquiétudes quant à leur utilisation.

Les techniques d’anonymisation doivent donc être constamment améliorées pour répondre à ces défis, tout en préservant la valeur scientifique des données.

L’impact de la pandémie de COVID-19

La crise sanitaire liée au COVID-19 a mis en lumière les enjeux liés à l’utilisation des données de santé à grande échelle. La mise en place d’applications de traçage des contacts a soulevé de vifs débats sur l’équilibre entre santé publique et respect de la vie privée.

Ces outils ont montré à la fois le potentiel et les risques liés à l’utilisation massive de données de santé, et ont conduit à une réflexion approfondie sur les cadres éthiques et juridiques nécessaires pour encadrer de telles pratiques.

Liberté d’expression et modération des contenus : le débat Musk-Breton

La récente polémique entre Elon Musk, propriétaire de Twitter (désormais X), et Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur (qui vient de démissionner), illustre les tensions croissantes entre liberté d’expression et régulation des plateformes numériques.

La vision d’Elon Musk

Elon Musk, qui s’est présenté comme un « absolutiste de la liberté d’expression », a plaidé pour une approche minimaliste de la modération des contenus sur Twitter. Sa vision repose sur l’idée que la liberté d’expression ne devrait être limitée que par les lois en vigueur, et non par des politiques de modération propres aux plateformes.

Les exigences européennes

De son côté, Thierry Breton a rappelé les obligations imposées par le Digital Services Act (DSA) européen, qui exige des plateformes qu’elles luttent efficacement contre les contenus illégaux et la désinformation. Le DSA prévoit notamment des mécanismes de signalement et de retrait des contenus illicites, la transparence des algorithmes de recommandation, des audits indépendants des systèmes de modération et des amendes pouvant aller jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires mondial en cas de non-respect.

Les enjeux du débat

Cette confrontation illustre le fossé culturel existant entre les États-Unis et l’Europe, avec d’un côté la liberté d’expression quasi absolue prévue par le 1er Amendement de la Constitution américaine, et de l’autre une liberté encadrée par des garde-fous législatifs.

Cette opposition soulève des questions fondamentales telles que :

– Comment concilier liberté d’expression et protection des utilisateurs contre les contenus préjudiciables ?

– Quel rôle doivent jouer les plateformes dans la modération des contenus ?

– Comment éviter que la modération ne devienne une forme de censure ?

– Quelle place pour la régulation publique face aux géants du numérique ?

Conclusion et perspectives

La réutilisation des données personnelles reste un sujet complexe et en constante évolution. Si le RGPD a posé un cadre légal solide en Europe, de nombreux défis persistent, notamment face aux avancées technologiques rapides et à la globalisation des échanges numériques.

Les années à venir verront probablement un renforcement des régulations, avec une harmonisation progressive des législations au niveau international et le développement de nouvelles technologies de protection de la vie privée (Privacy Enhancing Technologies).

Elles seront également l’occasion d’une prise de conscience accrue du public sur les enjeux liés aux données personnelles et de débats éthiques et philosophiques sur la notion même de vie privée à l’ère numérique.

L’enjeu majeur sera de trouver un équilibre durable entre innovation, protection de la vie privée et sécurité publique. Cela nécessitera un dialogue constant entre les différents acteurs : législateurs, entreprises technologiques, chercheurs, société civile et citoyens.

Dans ce contexte, l’éducation du public aux enjeux du numérique et de la protection des données apparaît comme un élément crucial. Elle permettra à chacun de faire des choix éclairés dans l’utilisation de ses données personnelles et de participer activement au débat démocratique sur ces questions essentielles pour l’avenir de nos sociétés.