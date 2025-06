Les partenaires de Sophos à l’honneur lors du Sophos Partner Roadshow 2025

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Les partenaires récompensés ont été reconnus dans les catégories suivantes :

Partenaire Sophos de l’année : AGORAVITA

Partenaire Sophos MSP de l’année : EASY SERVICE INFORMATIQUE

Partenaire Sophos MDR de l’année : CFI

Contributeur Sophos de l’année : APSSI

Campagne Sophos de l’année : AVTIS

L’un des éléments clés de la stratégie de distribution de Sophos consiste à fournir aux partenaires les meilleurs atouts pour relever les défis de cybersécurité en constante évolution auxquels sont confrontées toutes les entreprises, indépendamment de leur taille. En répondant plus étroitement aux besoins de ses partenaires et en accordant la priorité à un écosystème ouvert, Sophos entend créer un réseau de partenaires plus fort pour accompagner ses clients de bout en bout, de la stratégie à la technologie et au déploiement.

Sophos étend en permanence ses capacités de prestation de services et est reconnu pour son leadership dans l’intégration du retour d’expérience de ses partenaires dans ses produits et ses offres. Suite à l’acquisition de Secureworks, Sophos est le premier fournisseur spécialisé en cybersécurité pour les services de détection et de réponse managées (MDR). L’éditeur protège plus de 28 000 entreprises à travers le monde. Sophos a par ailleurs pour ambition de rationaliser les activités de ses partenaires par le biais d’initiatives telles que Sophos Partner Care, une équipe disponible 24/7 qui a pour mission d’aider les clients à établir leurs devis, à gérer leurs licences et à administrer leur compte partenaire sur le portail Partenaires de Sophos, et Sophos Customer Success, un interlocuteur unique chargé de maximiser l’intégration, la fidélisation et la croissance des clients tout au long de leur expérience après-vente.

A cette occasion, Emmanuel Gosselin, directeur des ventes Channel de Sophos France déclare : « Chaque année, les attaquants redoublent d’efforts pour attaquer les entreprises du monde entier. Le rapport des menaces 2025 de Sophos le confirme : les ransomwares représentent la première menace pour les PME, représentant 70% des cas d’intrusion pour les petites entreprises et plus de 90% pour les organisations de taille moyenne. Dans ce contexte, nos partenaires jouent un rôle crucial pour nous permettre d’assurer un haut niveau de protection de nos clients, quel que soit leur secteur d’activité ou leur taille. Je tiens à remercier l’ensemble de nos partenaires qui contribuent chaque jour à la réussite de Sophos sur le territoire français et ailleurs. Je félicite également les partenaires récompensés ce jour pour leur engagement, leur expertise et leurs performances exceptionnelles. »

Sophos poursuivra avec le Cybersecurity on Tour en région dès juin 2025, aux dates suivantes :

Le 5 juin 2025 à Bordeaux,

Le 12 juin 2025 à Lyon,

Le 1er juillet 2025 à Nantes

Le 9 septembre 2025 à Strasbourg

Le 11 septembre 2025 à Toulouse

Le 16 septembre 2025 à Lille

Le 18 septembre 2025 à Aix-en-Provence