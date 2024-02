Les options de stockage externe indispensables pour l’iPhone 15

février 2024 par Western Digital

Clés USB pour la sauvegarde et le stockage de photos

Le prix d’un smartphone augmente considérablement avec chaque niveau de stockage. Heureusement, il est désormais possible d’opter pour des clés USB abordables qui permettent de transférer et de stocker simplement les données de l’iPhone.

Voici ci-dessous les meilleures clés USB Type-C compatibles avec le nouvel iPhone 15 :

SanDisk Ultra® Dual Drive Go USB Type-C™ : Cette clé USB abordable et pratique, dotée de connecteurs USB Type-C et Type-A, permet de déplacer facilement des fichiers entre votre iPhone 15 et d’autres appareils. Elle offre une interface USB 3.2 Gen 1 couplée à une vitesse de lecture pouvant atteindre 400 Mo/s** pour des transferts de fichiers rapides. Cette clé USB est disponible jusqu’à 256 Go* en vert absinthe, lavande et navagio bay, et jusqu’à 1 To* en noir. Le prix commence à partir de 36,99 euros pour 128 Go.

SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C : Clé USB 2-en-1 tout en métal avec connecteurs USB Type-C et Type-A réversibles qui est disponible en or et en argent. Disponible jusqu’à 1 To*, cette clé est dotée de la technologie USB 3.2 Gen 1 haute performance avec des vitesses de lecture allant jusqu’à 400 Mo/s**. Le prix commence à seulement 27,99 euros pour 128 Go.

SanDisk iXpand® Flash Drive Luxe : Le SanDisk iXpand Flash Drive Luxe est équipé de deux connecteurs pour déplacer facilement des fichiers entre les appareils USB Type-C™ et Lightning, notamment l’iPhone, l’iPad Pro, le Mac et les téléphones Android™. Cet appareil offre un moyen simple de libérer de l’espace sur un iPhone : il suffit de brancher le lecteur pour récupérer de l’espace sans avoir besoin d’une connexion Internet. Disponible en 64 Go, 128 Go et 256 Go*. Prix à partir de 47,99 euros pour 64GB.

Des disques SSD externes pour l’enregistrement et le stockage direct en HD

Grâce à la prise en charge du connecteur USB Type-C par l’iPhone, il est possible de connecter facilement un SSD, en l’utilisant comme stockage externe, et commencer à enregistrer des vidéos haute définition directement sur votre SSD portable. Les disques SSD externes, disponibles dans des capacités allant jusqu’à 4 To*, constituent une solution de stockage idéale pour capturer des vidéos sur l’iPhone 15 Pro. Voici quelques-uns des meilleurs disques SSD compatibles avec les modèles d’iPhone 15 Pro.

SanDisk Extreme® Portable SSD V2 : Le disque SSD portable SanDisk Extreme est parfait pour créer des contenus étonnants ou capturer des séquences incroyables sur l’iPhone 15 série Pro. Doté de performances NVMe™ rapides offrant jusqu’à 1 050 Mo/s en lecture et 1 000 Mo/s en écriture1, ce disque de grande capacité est compatible avec le port Type-C et offre une durabilité pour les aventures en plein air. De plus, une protection contre les chutes allant jusqu’à trois mètres et une résistance à l’eau et à la poussière IP652 signifient que ce disque durable peut prendre des coups. Disponible dans des capacités allant jusqu’à 4 To*. Prix à partir de 104,99EUR pour 500 Go.

WD® My Passport® SSD : Parmi les meilleurs disques SSD portables pour iPhone 15 Pro, vous ne pouvez pas vous tromper en optant pour le WD My Passport SSD, une solution de stockage portable conçue pour offrir des performances à grande vitesse et un stockage de données fiable. Il offre des vitesses de lecture allant jusqu’à 1 050 Mo/s3 et des vitesses d’écriture allant jusqu’à 1 000 Mo/s3, ainsi que des capacités allant jusqu’à 4 To* pour vous permettre d’accéder à votre monde numérique. Le disque est doté d’un cryptage matériel AES 256 bits activé par mot de passe et d’une sauvegarde simple pour une sécurité accrue. Le WD My Passport SSD présente un design métallique audacieux, élégant et époustouflant. Il résiste aux chocs et aux vibrations et offre une protection contre les chutes jusqu’à 1,98m. Prix à partir de 94,99 EUR pour 500 Go.

-------------------------

* 1Go=1,000,000,000 octets. 1To = 1 000 000 000 000 octets. Capacité réelle de l’utilisateur moins.

**1 MB/s = 1 million d’octets par seconde. Basé sur des tests internes ; les performances peuvent varier en fonction du périphérique hôte, des conditions d’utilisation, de la capacité du disque et d’autres facteurs.

1. Vitesse de lecture jusqu’à 1050 Mo/s, vitesse d’écriture jusqu’à 1000 Mo/s. Basé sur des tests internes ; les performances peuvent être inférieures en fonction du périphérique hôte, de l’interface, des conditions d’utilisation et d’autres facteurs. 1 Mo = 1 000 000 d’octets.

2. Basé sur des tests internes. IPEC 60529 IP 65 : testé pour résister à un écoulement d’eau (30 kPa) pendant 3 minutes ; un contact limité avec la poussière n’interfère pas avec le fonctionnement. L’appareil doit être propre et sec avant d’être utilisé.

3. En ce qui concerne le taux de transfert, 1 MO/s = un million d’octets par seconde. Basé sur des tests internes ; les performances peuvent varier en fonction de l’appareil hôte, des conditions d’utilisation, de la capacité du disque et d’autres facteurs