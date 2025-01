Les MTP® multimode des solutions PreCONNECT® OCTO et DUODECIM de Rosenberger OSI disponibles avec polissage angulaire APC 8°

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) introduit les connecteurs multimodes polis à angle de 8° d’APC dans ses systèmes de câblage connus et appréciés PreCONNECT® OCTO et DUODECIM. « Grâce à ce polissage angulaire, la réflectance est considérablement augmentée et reste stable pendant le fonctionnement », explique Harald Jungbäck, chef de produit Rosenberger OSI pour les systèmes de câblage des centres de données.

Polissage angulaire APC 8° sur les connecteurs multimodes MTP® déjà testés dans la solution PreCONNECT® SEDECIM

Pour ce démarrage, Rosenberger OSI utilise le polissage angulaire APC 8° sur les connecteurs MTP® multimodes introduit pour la première fois sur le marché mondial en mai 2020 lors du lancement de la solution PreCONNECT® SEDECIM. Le polissage angulaire APC 8° a été utilisé sur les surfaces des férules des connecteurs MTP®/MPO monomodes depuis le début de la technologie MTP®/MPO dans le but d’obtenir une réflectance stable et élevée. En revanche, avant mai 2020, seul le polissage droit PC 0° était utilisé pour les surfaces des férules des connecteurs MTP®/MPO multimodes.

Un polissage droit en PC 0° peut causer des problèmes de performance dans les connecteurs multimodes MTP®/MPO en raison de la présence de particules de saleté. Dans le passé, cela s’est traduit par de faibles valeurs de réflectance. Ce problème s’est accentué ces dernières années, coïncidant avec une augmentation significative des débits de données dans les applications. L’introduction du codage PAM4 sensible à la réflexion pour le 400GBASE-SR8 et d’autres applications multimodes avec des vitesses de bande passante série de 50 Gbit/s a encore mis en évidence la gravité de ce problème.

Raisons de l’introduction du polissage d’angle APC 8° sur les connecteurs MTP® multimodes

Lorsque le 400GBASE-SR8 a été introduit en 2019 dans l’un des plus grands hyperscalers du monde, ces problèmes étaient suffisamment graves pour obliger Rosenberger OSI à revoir les résultats recueillis en 2012 de la recherche sur le polissage angulaire APC 8° sur les surfaces des férules multimodes MTP®/MPO. Les résultats montrent que les connecteurs multimodes MTP®/MPO avec polissage angulaire APC 8° offrent une réflectance élevée et constante dans l’application spécifique, par rapport à ceux avec polissage droit PC 0°.

Sur la base des résultats évidents de ces tests, l’hyperscaler, également en étroite collaboration avec le développeur et fabricant de MTP® US Conec, a décidé de spécifier les surfaces d’extrémité du connecteur multimode MTP®/MPO 16 pour le 400GBASE-SR8 avec un polissage angulaire APC 8°. Cette décision a affecté non seulement l’infrastructure de câblage, mais aussi l’interface (MDI-Media Dependant Interface) du transceiver 400GBASE-SR8.

Ces résultats et plusieurs années d’expérience ont conduit à la poursuite du développement du polissage angulaire APC 8° dans les prochains transceivers multimodes 400GBASE-SR4 OCTO (4+4). « Cela signifie que le moment est venu de proposer les connecteurs multimodes MTP® APC 8° en version OCTO (4+4) et DUODECIM (12) en alternative aux connecteurs MTP® PC 0° qui peuvent toujours être commandés », déclare M. Jungbäck. Comme pour PreCONNECT® SEDECIM, le connecteur multimode APC 8° OCTO (4+4) et DUODECIM (12) MTP® est reconnaissable à son manchon blanc sur le connecteur noir. Les connecteurs OCTO (4+4) et DUODECIM (12) MTP® et leurs coupleurs ont des clés centrées, alors que les connecteurs SEDECIM (16 fibres) ont des clés décentrées.