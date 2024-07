Les Jeux olympiques de Paris : une opportunité en or pour les cybercriminels et fraudeurs

juillet 2024 par BioCatch

Dans son nouveau rapport sur les tendances en matière de fraude bancaire numérique et de criminalité financière en France, BioCatch atteste qu’une recrudescence de tentatives de fraude va voir le jour dû au rassemblement des 10 000 athlètes et millions de fans de plus de 200 nationalités, à Paris à la fin du mois de juillet. Citant les avertissements du gouvernement français, du Comité international olympique et du bureau du procureur de Paris, BioCatch soutient que les Jeux olympiques de cet été seront une plaque tournante potentielle de la cybercriminalité.

« Paris s’attend à accueillir plus de 15 millions de touristes pendant les Jeux olympiques de cet été, générant des retombées économiques estimées à 3,75 milliards de dollars », a déclaré Tom Peacock, directeur du service d’analyse des fraudes chez BioCatch. « Cela crée un terrain fertile pour les fraudeurs, qui chercheront à prendre leur part du gâteau. D’autant plus que le spectacle des Jeux peut détourner les Parisiens et les visiteurs des meilleures pratiques en matière de sécurité, ce qui les rend plus vulnérables à la fraude ».

Le procureur général de Paris a mis en garde contre les gangs européens et sud-américains spécialisés dans le vol de rue qui envahissent les rues de Paris à l’occasion des Jeux. BioCatch prévient que cela pourrait conduire à une augmentation de la fraude sur les appareils volés, un problème déjà croissant sur le continent.

« L’année dernière, Londres a connu une augmentation de 151 % des fraudes sur les appareils mobiles », a déclaré M. Peacock. « La plupart des appareils volés finissent en Chine, où ils sont démontés pour être transformés en pièces détachées. Mais dans d’autres cas, les voleurs se sont transformés en fraudeurs bancaires numériques, se connectant à des applications bancaires en ligne et faisant des ravages. »

Les consommateurs doivent également s’attendre (si ce n’est pas déjà le cas) à un déluge d’attaques de phishing liées aux Jeux olympiques, où les cybercriminels remplissent nos boîtes de réception avec des promesses de vente de billets de dernière minute.

« La fraude est un processus de sélection naturelle », a déclaré Matthew Platten, responsable avant-vente de BioCatch France. « Les fraudeurs les moins compétents ont déjà été éliminés du troupeau, ne laissant que les plus intelligents. Nous ne pouvons pas sous-estimer la créativité de ces cybercriminels. Ils ne se contenteront pas d’usurper l’identité de la marque olympique. Les sponsors des Jeux - Coca-Cola, Samsung et Visa, pour n’en citer que quelques-uns - offrent aux fraudeurs une multitude d’opportunités supplémentaires de phishing et d’usurpation d’identité ».

Autres résultats clés du rapport :

– La baisse des pertes totales dues à la fraude en France signifie que les banques françaises sont gagnantes, n’est-ce pas ? Pas si sûr : Les pertes totales liées à la fraude bancaire numérique ont augmenté de 9 % en France l’année dernière, représentant plus de 70 % de l’ensemble des fraudes de grande valeur dans le pays.

– L’ingénierie sociale, première menace : Les escroqueries aux faux conseillers bancaires et autres attaques d’ingénierie sociale représentent le plus grand défi pour les banques françaises en 2024.

– Des escroqueries largement sous-déclarées : L’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement estime que moins de la moitié des fraudes connues en France sont signalées à la police française.

– La banque à distance domine : Déjà 94% de la population française utilise les services bancaires à distance, ce qui augmente le risque et l’exposition du pays.

Dominique Ango, directeur des ventes de BioCatch France, précise : « Les faux conseillers bancaires jouent sur les émotions de leurs victimes en offrant aux clients des banques de détail des avertissements convaincants - mais faux - que leur argent durement gagné est en danger s’ils ne prennent pas immédiatement des mesures. Naturellement, nous voulons tous protéger notre argent dans la mesure du possible, mais ceux qui suivent les conseils de ces escrocs transfèrent involontairement leur argent à un criminel, souvent pour le perdre définitivement. »