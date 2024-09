Les inscriptions pour la 5ème édition des Trophées Européens de la Femme Cyber 2024 du CEFCYS sont ouvertes !

septembre 2024 par Marc Jacob

Le jury 2024 est sous la présidence de Madame Sophie Viger, Directrice Générale de 42.

Les inscriptions pour déposer sa candidature ou proposer la candidature d’une cyberwoman inspirante sont ouvertes ici : https://cyberwomenday-cefcys.com/candidature/

La soirée de remise des Trophées 2024, évènement incontournable de la cybersécurité, aura lieu le mardi 10 décembre dans le mythique théâtre Bobino.

Les Trophées Européens de la Femme Cyber : le temps fort de la cyber à ne pas manquer !

Depuis 5 ans déjà, les Trophées Européens de la Femme Cyber est devenu l’évènement incontournable qui met en lumière non seulement les enjeux cyber aujourd’hui plus que jamais au cœur de l’actualité, mais aussi les parcours exemplaires de femmes inspirantes qui prouvent que la cybersécurité n’est pas un sujet dédié aux hommes !

Son ambition est de viser la parité dans les métiers de la cybersécurité en attirant plus de talents femmes dans ces métiers passionnants et utiles car de plus en plus au cœur de la société et de l’actualité. Cette parité ne pourra se faire sans l’engagement et l’aide des femmes et des hommes de la profession.

Ainsi, Le CErcle des Femmes de la CYberSécurité (CEFCYS) organise cette année encore, à l’initiative de sa Fondatrice et Présidente Nacira Salvan, le 5ème Trophée Européen de la Femme Cyber pour récompenser 18 femmes du secteur en France et en Europe pour leur travail, leur utilité sociétale et leur engagement dans un monde de plus en plus attaqué par les pirates cyber.

Le Trophée est ouvert à toutes les femmes en France et en Europe, qui travaillent dans le secteur de la cybersécurité.

Dans chacune des 8 catégories, une femme française et une femme européenne sont récompensées :

• Femme Cyber Dirigeante ou Entrepreneure

• Femme Professionnelle de la Cyber : RSSI, Auditrice, Consultante, Développeuse, Hackeuse Éthique, Analyste, Architecte…

• Femme dans les Métiers en support à la Cyber : Commerciale, Marketing, Ressources Humaines, Juridique, DPO, Avocate, Magistrate, Enquêteuse...

• Femme Cyber Etudiante

• Femme Cyber Espoir : moins de 5 ans d’expérience.

• Femme Cyber Chercheuse

• Femme Cyber défense et sécurité : COMCYBER, Police, Gendarmerie, Réserviste…

• Femme Numérique de l’année

Deux autres Trophées récompenseront :

• Le coup de cœur du Jury

• Le coup de cœur du CEFCYS

La remise des récompenses se fera lors d’une grande soirée le mardi 10 décembre dans le célèbre théâtre Bobino.

Une édition 2024 sous le haut marrainage de Madame Chiara Corazza et Madame la Sénatrice Marta de Cidrac, et avec un jury exceptionnel présidé par Madame Sophie Viger.

Madame Chiara Corazza, Membre du Conseil de l’Egalité des genres du G7 (GEAC G7) et Représentante du secteur privé pour la France au sein de la G20 EMPOWER Alliance déclare : « Fake news, cyberattaques, polycrises : le monde a plus que jamais besoin de tous les talents, alors ayons l’ambition de doubler le nombre de femmes dans la cybersécurité d’ici deux ans. Mobilisons-nous ensemble ! »

Madame Marta De Cidrac, Sénatrice des Yvelines, déclare : « Face aux hackers et aux cybermenaces de haut risque, nous les femmes sommes enfin affranchies de nombreux stéréotypes sexistes. Ces menaces ne connaissent aucune distinction, car seule compte notre capacité à leur opposer une lutte acharnée : cela passe par la formation, l’expérience professionnelle, mais surtout le développement de solutions innovantes. »

Madame Sophie Viger, Directrice Générale de 42, déclare : « Malgré de timides avancées ces dernières années, la place des femmes dans les métiers de la tech demeure précaire. Entre sexisme, stéréotypes et manque de ’role-models’, beaucoup d’entre elles se retrouvent toujours confrontées à de nombreux obstacles. En tant que femme à la tête du plus grand réseau d’écoles de programmation gratuites au monde, il était important pour moi de prendre part à la cérémonie de remise des Trophées Européens de la Femme Cyber, en espérant que celle-ci contribuera à faire avancer ce sujet hautement stratégique pour les femmes...comme pour le monde. »

Madame Anne Souvira, Animatrice du Jury 2024, déclare : « Mesdames, Mesdemoiselles, préparons l’emploi cyber de demain ! Pour que les employeurs ne se trouvent pas à court de main d’œuvre, ce qui signerait la fin du match pour nombre de nos entreprises, administrations et collectivités et surtout une guerre de ressources, qui sont déjà trop rares. »

Madame Nacira Salvan, Fondatrice et Présidente du CEFCYS déclare : « Nous sommes très heureux d’annoncer la 5ème édition du Trophée Européen de la Femme Cyber qui est devenu un évènement incontournable de la filière cybersécurité. Notre évènement est bien plus qu’une remise de récompenses, il souhaite avant tout mettre en lumière de beaux parcours de femmes dans la cyber qui donneront envie à des jeunes filles, jeunes femmes et femmes de découvrir ses métiers et se passionner pour ses enjeux. Notre noble cause sert aussi une pédagogie du quotidien car les enjeux cyber n’ont jamais été aussi importants qu’aujourd’hui tant pour le grand public que pour les entreprises. Je remercie le travail et le soutien actifs de notre équipe d’organisation composée de membres bénévoles du CEFCYS, nos partenaires entreprises et institutions, nos deux marraines, notre présidente du jury et bien entendu le jury 2024. »

Le jury 2024 est composé de :

Sasha BECKER, Manager at Deloitte, Cyber Risk, Technology & Transformation.

Cristina DOLAN, LATAM Managing Director, Head of Americas Channel and Global Alliances, NetWitness, RSA Security.

Cathy FERRY, Talent Manager Filière Sécurité, Orange.

Gregory GERMAIN, Président fondateur de la société HarfangLab.

Isabel María GOMEZ, CISO, Cybersecurity Advisory Board member.

Emilie GOSSMANN, Directrice Recrutement France chez SQUAD Conseil et Expertises.

Mylène JAROSSAY, LVMH Group CISO, Présidente du CESIN.

Frédérique LEBRUN, Senior Manager Cybersecurity strategy, Amadeus.

Emilie MERCIER, Lieutenant-Colonel de gendarmerie, adjoint au chef de la division stratégie du ComCyberMi.

Hélène MOURGUE D’ALGUE, Chief information officer (CIO) and logistic at City of Biel / Bienne.

David OFER, Président Fédération Française de la Cybersécurité.

Lennig PEDRON, Directrice Trust Valley.

Myriam QUEMENER, Magistrat honoraire - Docteur en droit.

Axelle SAIM, Director France, Luxembourg and Italy @SANS Institute.

Pascal STEICHEN, Founder & CEO, Luxembourg House of Cybersecurity.

Sophie THENOT, Head of Group-CISO Office, FDJ.

Audrey WILLIART, EMEA Senior Content Marketing Manager at Splunk.

Comment candidater et quelles sont les prochaines étapes des Trophées 2024 ?

Pour candidater, rien de plus simple ! Vous êtes une femme dans l’une des 8 catégories ci-dessus, ou vous connaissez une femme qui mérite d’être mise en lumière pour son parcours dans la cybersécurité, c’est ici : https://cyberwomenday-cefcys.com/candidature/

Vous avez jusqu’au 3 novembre, alors n’hésitez plus !

Dès le 4 novembre, le jury se réunira pour définir les grandes finalistes qui seront dévoilées fin novembre.

Une grande cérémonie désignera les 18 femmes cyber 2024 lors d’une superbe soirée à Bobino le mardi 10 décembre.

Plus d’informations : https://cyberwomenday-cefcys.com/

Les éditions précédentes :

2023 : https://cyberwomenday-cefcys.com/edition-2023/

2022 : https://cyberwomenday-cefcys.com/edition-2022/

2021 : https://cyberwomenday-cefcys.com/edition-2021-fr/

2020 : https://cyberwomenday-cefcys.com/edition-2020/

A propos du CEFCYS

Le CEFCYS, association créée en 2016, compte aujourd’hui plus de 500 adhérentes et adhérents et plus de 30 partenaires qui la soutiennent. Ses actions visent à promouvoir les femmes de la filière cybersécurité. Le CECFYS a été créé suite au constat du manque de femmes dans la cybersécurité, le secteur manquant de talents puisque 14% sont des femmes d’après la dernière étude 2023 de l’ANSSI. Le CEFCYS répond à ces missions : valoriser et professionnaliser les compétences des femmes dans la cybersécurité, organiser des événements et participer à des conférences, accroître la visibilité et la place de la femme dans les événements autour de la cybersécurité, sensibiliser les jeunes à la cybersécurité, rendre les métiers attrayants pour tous, former, accompagner et sensibiliser les entreprises à l’importance de la parité.

https://cefcys.fr/

LinkedIn CEFCYS : https://www.linkedin.com/company/cefcys/

Twitter CEFCYS : https://twitter.com/CEFCYS_Officiel