Les hackers aussi attendent le black Friday avec impatience

novembre 2024 par Norton

Free, Auchan et maintenant plusieurs établissements de santé… Les cyberattaques en France se multiplient ces dernières semaines et représentent une menace directe pour les particuliers. A travers ces diverses failles de sécurité, ce sont des milliers de données personnelles d’utilisateurs français qui se retrouvent sur le Dark Web, désormais accessibles par de nombreux hackers et internautes malveillants.

La France est d’ailleurs particulièrement ciblée par les cybercriminels. D’après les experts Norton, marque de cybersécurité grand public de Gen, la France est presque systématiquement dans le top 3 des pays les plus touchés par les attaques des groupes de hackers tels que 8base, Ransomhub, Hunters et Qilin.

Iskander Sanchez-Rolà, Directeur de l’Innovation pour Norton déclare notamment « En 2023, on observait en moyenne une faille de sécurité tous les 4 jours environ chez les grandes entreprises françaises. En 2024, c’est désormais une cyberattaque tous les 2 ou 3 jours. Pour cette même année, le secteur de la construction serait le plus touché par les cyberattaques en France, suivi de la tech et du transport - logistique ».

Alors que le Black Friday approche - et plus généralement la période de Noël - les experts Norton mettent en garde les consommateurs quant à leurs habitudes en ligne. Souvent à la recherche de la meilleure offre ou du meilleur cadeau, ces derniers ont tendance à oublier certaines bonnes pratiques de sécurité en ligne, au risque de mettre en danger leur identité en ligne.

D’après une récente étude Norton publiée le mois dernier, 20 % des consommateurs français déclarent être prêts à prendre plus de risques lors de leurs achats durant les fêtes et environ un cinquième des 18-34 ans seraient prêts à acheter un cadeau en cliquant sur un lien dans une publicité sur les réseaux sociaux ou dans un e-mail.

Voici ci-dessous quelques conseils partagés par Norton pour éviter au maximum que certaines données sensibles ne se retrouvent dans les mains des détracteurs :

• Se méfier des offres trop alléchantes : un produit mis en avant et fortement bradé peut s’avérer être une arnaque montée par les cybercriminels pour toucher un grand nombre de personne. Vérifiez toujours la légitimité des offres et des sites de e-commerce.

• Réduire le partage d’informations personnelles : si une adresse mail ou un numéro de téléphone est requis pour accéder à un site, il s’agit probablement d’un site frauduleux. Ne partagez pas vos informations personnelles sans réelle nécessité sur un site que vous ne connaissez pas.

• Adopter des moyens de sécurité en ligne robustes : plusieurs outils et services sont disponibles sur le marché pour assurer une protection en ligne efficace, sans pour autant restreintes ses activités. Par exemple, la solution Norton Antritack empêche un site d’établir votre profil et de suivre vos activités en ligne.