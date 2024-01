Les équipes de recherche Varonis Threat Labs découvrent une nouvelle vulnérabilité dans Outlook

janvier 2024 par Varonis

Varonis Systems, Inc. annonce que ses équipes de recherche ont découvert une nouvelle vulnérabilité Outlook (CVE-2023-35636) parmi trois nouvelles façons d’accéder aux mots de passe hachés NTLM v2 en exploitant Outlook, Windows Performance Analyzer (WPA) et Windows File Explorer. Avec l’accès à ces mots de passe, les attaquants peuvent tenter une attaque par force brute hors ligne ou une attaque par relais d’authentification pour compromettre un compte et obtenir un accès.