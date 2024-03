Les défis techniques majeurs d’une migration vers Microsoft Teams : les pièges et prérequis à considérer

mars 2024 par Antoine Dhersin, CTO d’Open Lake Technology

Dans le monde professionnel en constante évolution d’aujourd’hui, la migration vers des plateformes de communication et de collaboration unifiées est devenue une priorité incontournable pour de nombreuses entreprises. Parmi ces solutions, Microsoft Teams se positionne comme l’un des acteurs majeurs, offrant une gamme complète de fonctionnalités visant à améliorer la productivité et la collaboration au sein des équipes.

Cependant, derrière la promesse d’une transition vers Teams se cachent des défis techniques considérables. En tant que CTO, je suis témoin des pièges et des prérequis cruciaux à considérer lors de cette transition.

Tout d’abord, il est essentiel de reconnaître que la migration vers Teams n’est pas simplement une question de déploiement logiciel. C’est un processus complexe qui nécessite une planification minutieuse et une compréhension approfondie des infrastructures existantes. L’un des premiers défis auxquels les organisations sont confrontées est l’intégration de Teams avec leurs systèmes et applications existants. Cela peut inclure la migration de données à partir de plates-formes héritées, la gestion des configurations réseau, ainsi que la prise en charge des intégrations tierces essentielles à leurs opérations. Également, l’identification des utilisateurs particuliers, par exemple les utilisateurs régulés devant être enregistrés.

Un des meilleurs exemples est la gestion des files d’attente. Microsoft Teams n’apporte pas nativement de solution de supervision de la relation client et de mesure de la performance des agents. Bien que Microsoft Teams possède un module de création et gestion des files d’attente, il n’est pas possible nativement de déterminer les temps d’attente et identifier l’agent qui a pris en charge l’appel.

De plus, la sécurité est une préoccupation majeure lors de la migration vers Teams. Les entreprises doivent s’assurer que leurs données sensibles sont protégées tout au long du processus, en mettant en place des stratégies de contrôle d’accès appropriées et en intégrant des solutions de sécurité robustes pour prévenir les menaces potentielles. Les diverses intégrations sont réalisées avec des accès API qui demandent une gestion et un suivi hebdomadaire afin de suivre les évolutions d’autorisations et éviter que les clés d’accès périmées et engendre des coupures de service.

Un autre défi technique majeur est la gestion du changement. Passer à une nouvelle plateforme de communication peut perturber les routines établies et nécessite un accompagnement adéquat des utilisateurs. Il est crucial d’investir dans la formation et le support pour garantir une adoption réussie de Teams au sein de l’organisation. Il est également nécessaire de se doter d’un outil de mesure de l’adoption, afin d’assurer que la transition se déroule avec succès et identifier rapidement les points d’amélioration. L’outil peut par exemple aider à identifier les services non utilisés par manque de formation ou à cause de défaut technique, ce qui peut être le cas des salles de réunions.

Enfin, je tiens à souligner l’importance des prérequis techniques avant d’entreprendre une migration vers Teams. Cela inclut une évaluation approfondie de l’infrastructure informatique existante, la résolution des problèmes de compatibilité potentiels et la définition de stratégies de sauvegarde et de reprise après sinistre pour assurer la continuité des activités. Il est important d’embarquer quelques représentants côté métier afin de bien identifier les besoins, les évolutions potentielles et assurer que la migration n’appose pas de rupture de service et puisse possiblement améliorer l’existant.

En conclusion, la migration vers Microsoft Teams offre de nombreux avantages en termes de collaboration et de productivité, mais elle n’est pas sans défis techniques. Il est crucial pour les entreprises de comprendre ces défis et de mettre en place les prérequis nécessaires pour garantir une transition réussie. Chez Open Lake Technology, nous sommes prêts à accompagner nos clients dans cette transformation numérique, en fournissant l’expertise, les solutions et l’outillage nécessaires pour relever ces défis avec succès.