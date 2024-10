Les datacenters à l’ère de la révolution de l’IA

octobre 2024 par Anwar Saliba DG Euclyde Datacenters division France nLighten

Sur les quinze dernières années, les datacenters ont investi massivement pour accompagner la révolution du Cloud et la digitalisation de la société. Ces derniers doivent désormais embrasser une nouvelle révolution, celle de l’IA. Cette vague de fond, estimée mille fois supérieure à celle du Cloud, est aujourd’hui une réalité concrète qui va continuer de s’amplifier au regard de la multiplication des usages. Il est donc fondamental de prendre en compte ces éléments et de faire évoluer profondément les bâtiments et infrastructures existantes pour accueillir ces systèmes de nouvelle génération exploitant l’intelligence artificielle tout en maintenant les objectifs environnementaux fixés par ces professionnels sur cette même période dont la décarbonisation des datacenters.



La nécessité de supporter des densités électriques toujours plus importantes

Si l’intelligence artificielle va permettre de répondre à de très nombreux cas d’usage dans tous les secteurs et métiers, cette dernière demande des ressources considérables pour être exploitée : puissance de calcul, énergie. On estime en France à un Gigawatt la puissance nécessaire pour exploiter l’IA ces cinq prochaines années. Cette demande massive en énergie s’explique notamment par les équipements informatiques modernes utilisés pour supporter des besoins de calcul plus élevés et pour lesquels des systèmes de refroidissement innovants tels que le « liquid cooling » permettent par exemple de refroidir des infrastructures de calcul soumises à rude épreuve pour exploiter l’Intelligence artificielle avec un meilleur rendement énergétique. N’oublions pas non plus que les consommations d’énergie liées à l’IA ne sont pas les mêmes que celles dédiées au stockage de données par exemple. Elles sont en effet fluctuantes et non linéaires et pour cela des innovations liées au stockage de l’énergie et au couplage à différentes sources d’énergie doivent pouvoir être supportées.

L’IA au service de l’efficience opérationnelle des Datacenters

Au-delà des aspects liés à l’utilisation de l’IA par les clients finaux, l’IA offre également de formidables opportunités aux exploitants de datacenters. En effet, elle peut leur permettre de modéliser des scénarios de consommation électriques pertinents et donc d’optimiser leur efficacité énergétique et leurs sources d’approvisionnement par exemple. Les datacenters peuvent alors améliorer leur agilité, gagner en efficacité opérationnelle, optimiser leur budget de fonctionnement et anticiper leurs futurs besoins.

Jouer la carte du refit pour répondre dès aujourd’hui à la demande



Les exploitants de datacenters se doivent d’intégrer dans leurs plans d’investissements les budgets nécessaires pour accueillir des infrastructures IA et accéder à de nouveaux marchés en très forte croissance. Pour y parvenir, il convient d’agir dès aujourd’hui pour satisfaire la demande existante qui est confrontée à une quasi-absence de réponse opérationnelle. Sur ce point, le sujet du rétrofit se positionne comme une solution pertinente en permettant de revaloriser rapidement des sites obsolètes et en améliorant leur durabilité. Ce sujet permettra également de consommer moins de terrains et de contribuer à l’objectif sociétal de réduire l’artificialisation du sol.

L’importance de s’appuyer sur des datacenters de proximité

On notera aussi que les datacenters de proximité permettent une meilleure distribution de l’IA au plus près des usages et en même temps une meilleure répartition des besoins énergétiques sur le réseau électrique. Enfin, cette proximité sera également cruciale pour alimenter directement ces besoins en énergie propre ou renouvelable à partir de centres de production à proximité et contribuer ainsi à l’économie locale.

Une chose est sûre, l’IA n’est pas une bulle mais une tendance durable. L’IA va ouvrir une nouvelle révolution industrielle que les professionnels de l’hébergement doivent prendre très au sérieux dès maintenant et positionner dans leurs plans d’investissement les adaptations et innovations nécessaires.